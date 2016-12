Vielleicht ist es die Hoffnung auf ein bisschen Ruhm oder das große Geld, vielleicht träumen einige auch wirklich von der großen Liebe - jedenfalls finden sich jedes Jahr genügend willige Frauen, die als Kandidatinnen in der Kuppel-Show "Der Bachelor" antreten wollen. In der RTL-Sendung lässt sich ein Single-Mann von 22 Damen umschwärmen, aus denen er schlussendlich eine auswählt.



Mit ihr soll dann die gemeinsame Zukunft beginnen - was aber in sechs Staffeln noch kein einziges Mal eingetreten ist. Das hält viele trotzdem nicht davon ab, sich auf das Amt des Bachelors oder als einer seiner Kandidatinnen zu bewerben. Am 1. Februar startet die siebte Staffel, dieses Mal wurde in Florida gedreht - und diese zehn Frauen waren dabei.