Rosenboys: Die "Bachelorette"-Kandidaten im Instagram-Check

Sie buhlen mit durchtrainierten Oberkörpern und abgedroschenen Phrasen Woche für Woche um die Gunst von einer Frau: Bei der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" sind mittlerweile nur noch fünf Kandidaten im Rennen. Wer sind die Männer, die auf die letzte Rose von Jessica Paszka hoffen? Ein Blick auf ihre Instagram-Accounts ist aufschlussreich. Der Check.





Mit über 72.000 Followern ist David eindeutig der beliebteste "Bachelorette"-Kandidat auf Instagram, das könnte allerdings auch seinem Job als Drummer in einer Metal-Band geschuldet sein. In schaurig-schön schlechtem Englisch macht er für seine Fans auf Rockstar: "What's up, Germany?" oder "Love people, not things and use things, not people!", schreibt der 27-Jährige zum Beispiel.

Typische Postings: Selfies im Auto, Schlagzeug-Bilder, Promovideos für seine Band

Typische Hashtags: #collectmoments #fun #drums





Sebastian, dem Fitnesstrainer aus Hannover, folgen auf Instagram über 26.500 Fans. Seine Bildunterschriften klingen stark nach einem Social-Media-Grundkurs von 2006: "Was macht ihr eigentlich für Sport? Wer sind Eure Top 3? Liebe Grüße!" Außerdem scheint er eine Vorliebe für die Münchner Freiheit zu haben. Noch Fragen?

Typische Postings: Spiegel-Selfies, Fotos mit den "Bachelorette"-Kandidaten und immer wieder Bilder von sich in einem Shirt mit sehr tiefem Ausschnitt

Typische Hashtags: #männerübereinsneunzig #ohnedichschlafichheutnachtnichtein #fitnessaddict





Für Domenico, den Italiener aus Frankfurt, ist Instagram eine Möglichkeit, seine Motivations-Sprüche unter die Massen zu bringen. Immerhin 24.500 Menschen verfolgen Weisheiten wie "Bleibt Euch selbst treu!" oder "Man braucht nicht die perfekte Aussprache oder eine perfekte Grammatik!"

Typisches Posting: Breitbeinig auf Steintreppen sitzend oder ganz zufällige Paparazzi-Abschüsse von ihm mit dem Handy in der Hand

Typische Hashtags: #domenicodecicco #nachtderrosen #jessicapaszka





Kandidat Johannes vom Bodensee fällt bei "Die Bachelorette" mit seinem Dialekt auf und bei Instagram mit Rosen-Emojis und großzügigen Aussagen gegenüber Frauen: "Esst, worauf ihr Lust habt!" Das gefällt immerhin 10.600 Followern.

Typisches Posting: Johannes in Denkerpose, Screenshots von der Show, Bilder von der Bachelorette

Typische Hashtags: #wahnsinn #mega #rtl

💥💥💥 SELFIE TIME 💥💥💥 Noch schnell ein Foto mit @arnold_till geschossen 🎉🎉🎉 freut euch auf die Sendung 😜😜😜👌🏼👌🏼👌🏼 Wird richtig gut morgen 😜🌹 #diebachelorette#bachelorette#bacheloretteparty#villa#selfie#selfietime#spanien#marbella#osnabrück#köln#wallenhorst#tv#rtl#bromance#rosenboy#rosenbrüder#glatze Ein Beitrag geteilt von Niklas Schröder (@nik_schroeder) am 4. Jul 2017 um 9:38 Uhr





Die Bachelorette wählte ihn zwar unter ihre letzten fünf, doch auf Instagram kann Niklas aus Osnabrück nur schlappe 4.130 Fans begeistern. Ob's an den belanglosen Sätzen liegt? Kreativer als "Die nächste Nacht der Rosen steht vor der Tür" oder "Freut euch auf die Sendung heute!" wird's nicht.

Typisches Posting: Fotos vom Set, Selfies mit den anderen Kandidaten oder er filmt seinen Fernseher ab, wenn die "Bachelorette" läuft



Typische Hashtags: #rosenboys #bachelorette #familie