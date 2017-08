Boris Becker pöbelt gegen Henssler - und nennt ihn einen Rassisten

Noah Becker hat mit einem patzigen Auftritt in der Kochshow "Grill den Henssler" für ein klein wenig Aufregung in der TV-Welt gesorgt. "Es genügte ein wenig Lässigkeit und der Mut zu peinlichen Aktionen", schrieb der stern über den Auftritt. Nicht ganz so amüsiert zeigten sich hingegen Gastgeber Steffen Henssler und zahlreiche TV-Zuschauer. In den sozialen Medien wurde kräftig über den Becker-Sohn gelästert.



Henssler heizte die Lästereien nach Ausstrahlung der TV-Show durch zwei Tweets an. In dem einem postete er ein Instagram-Bild der Simpsons-Figur Tingeltangel-Bob - in Anspielung auf Noah Beckers Rasta-Frisur.







Boris Becker ist wütend

Das wiederum schien Vater Boris Becker so sehr in Rage zu bringen, dass er einen schwerwiegenden Vorwurf gegen Henssler tweetete: "Ich wusste nicht dass #henssler Rassist ist ( Instagram bild)! Witze über Hautfarbe/ Haare von meinem Sohn sind unangebracht!", schrieb die Tennis-Legende. In einem zweiten Tweet, den er zwei Minuten vorher gepostet hatte, kritisierte Becker: "Henssler: Beleidigungen gegenüber meinem Sohn gehen gar nicht ...wenn Moschner private Fragen stellt selber Schuld ! Melde dich bei mir".

Darin spielte er auf das kurze Interview an, dass Moderatorin Ruth Moschner in der Sendung mit Noah geführt hatte. Noah Becker hatte gegen alle Regeln des TV-Geschäfts seine Freunde gegrüßt. Daraufhin hatte Moschner gefragt: "Waren das die unbekannten Geschwister, von denen wir nichts wissen?" Als Gegenreaktion ließ Noah Becker die Moderatorin anschließend bei ihren Fragen auflaufen oder stellte Gegenfragen. In Bezug auf die Anspielungen zum Privatleben seines Vaters ging er zum Gegenangriff über und unterstellte Moschner ein Verhältnis mit Steffen Henssler. Es war sicher kein angenehmer Job für die Moderatorin.

Was Boris Becker zu dem Zeitpunkt seines Tweet-Angriffs auf Henssler offensichtlich nicht registriert hatte: Als er den Rassisten-Vorwurf in die Welt schickte, veröffentlichte Henssler zeitgleich eine Stellungnahme auf Facebook, in der der TV-Koch Noah Beckers Auftritt gegen den Shitstorm und die Kritik in den Medien verteidigte: "Noah ist ein lockerer Typ, der seinen eigenen Style hat und meiner Meinung nach sehr unterhaltsam war - auf seine Art halt!", schrieb Henssler.