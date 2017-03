«Mensch Schröder!» - Ein Sozi im Kanzleramt

Berlin (dpa) - Dass zuletzt ein Sozialdemokrat Bundeskanzler wurde, ist fast 20 Jahre her. Gerhard Schröder schaffte es 1998, die Ära von Helmut Kohl nach 16 Jahren CDU-Regierung zu beenden.

Martin Schulz ist seitdem der dritte sozialdemokratische Kandidat, der versucht, ihm ins Kanzleramt nachzufolgen, an dessen Gitterstäben Schröder schon in jungen Jahren gerüttelt haben soll. Manche sehen zwischen beiden durchaus Parallelen, die Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen zum Beispiel. Den sieben Jahren an der Regierung und dem Weg dahin widmet das ZDF die Dokumentation «Mensch Schröder - Arbeiterkind, Staatsmann, Strippenzieher». Sie ist am Dienstag (7. März, 20.15 Uhr) in der Reihe «ZDFzeit» zu sehen.

Viele von Schröders politischen Freunden und Gegnern kommen zu Wort: Jürgen Trittin zum Beispiel, Otto Schily und Renate Schmidt, die alle zu seinem Kabinett gehörten, Oskar Lafontaine, der dem Kabinett schon bald nicht mehr angehören wollte, Doris Schröder-Köpf, seine Noch-Ehefrau oder der heutige Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU), der Schröder immer mit ironischer Distanz kritisch beobachtet hat. «Er hat natürlich einen starken Geltungs- und Durchsetzungswillen», sagt Schäuble heute. Und das ist vielleicht sogar anerkennend gemeint.

Schröder schafft es nach ganz oben, aber er kommt von ganz unten, ein Kämpfer, den seine Kumpels im lippischen Bergland in Westfalen auf dem Fußballplatz «Acker» nennen. Einer, der die die gegnerischen Verteidiger umdribbelt, sich nicht ausbremsen lässt und das Ding dann genau im Eck versenkt. Beim Kicken und Toremachen ist er in der 45-minütigen Doku von Florian Huber (Redaktion: Susanne Gelhard, Ursula Schmidt) gleich mehrfach zu sehen. Fußball - das hat immer etwas Volkstümliches, so zeigt sich Schröder gern.

Auch die Stasi wird früh auf ihn aufmerksam: «Gang lässig, Gestalt kräftig, Kleidung sauber, ordentlich», liest Schröder vor der Kamera aus seiner Akte vor. «Trinkt gern und viel Bier, immer große Gläser», notieren die Schnüffler. «Wahnsinn», sagt Schröder.

Schröder ist auch der Medienkanzler, der erste, der in die Samstagabend-Show «Wetten dass..?» geht und dabei keine schlechte Figur macht. «Da kam ein entspannter Geselle, der sich hingesetzt hat: Oh, was machen wir jetzt? Das fand ich immer gut an ihm», erzählt Thomas Gottschalk, der Schröder mehr als einmal bei sich zu Gast begrüßt. «Der Bundeskanzler war damals populär. Schröder war ein Mensch, den die Leute zur Kenntnis genommen haben. Der hat geredet wie die Leute.»

Dafür gibt es im Film viele schöne Beispiele. Als er 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen wird, telefoniert er vor laufender Kamera mit Oskar Lafontaine. «Alter, hat geklappt, ne?», ruft Schröder ins klobige Mobiltelefon - eine vielsagende Szene. Und davon gibt es noch ein paar mehr samt Zitaten, die unvergessen sind. «Hol mir mal 'ne Flasche Bier», war so eins, das bald musikalisch untermalt die Runde machte. Schröder beim Schützenfest, Schröder mit Bratwurst - so ist er in der Doku zu sehen, so kennt man ihn.

Aber er ist eben auch der Brioni-Kanzler, der Designeranzüge trägt und Cohibas raucht, der zur Hassfigur wird, für manche zum Inbegriff sozialer Kälte. Hunderttausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen seine Sozialreformen, die Agenda 2010, zu demonstrieren. Dass ausgerechnet ein Sozi die Leistungen für Arbeitslose begrenzen will, empfinden sie als Verrat an sozialdemokratischen Werten. Wer vergessen hat, wie aufgeheizt die Stimmung in Schröders beiden letzten Regierungsjahren ist, wird durch den Dokumentarfilm nachdrücklich daran erinnert.

Natürlich darf die Szene nicht fehlen, wie Schröder nach der verlorenen Bundestagswahl 2005 in der «Elefantenrunde» mit seiner Konkurrentin Angela Merkel umspringt, als sei klar, dass er Kanzler bleibt. «Unmöglich, machohaft, ohne jedes Benehmen», meint seine Ex-Ministerin Renate Schmidt heute.

Kurz danach muss Schröder gehen. Zum Abschied beim Großen Zapfenstreich wünscht er sich «I Did It My Way.» Als der Song dann gespielt wird, hat er Tränen in den Augen. Tipps für Martin Schulz für den Wahlkampf 2017 hat Schröder nicht: «Ich hab' mich immer geärgert, wenn die Altvorderen sich eingemischt haben», sagt er. «Ich hab' mir geschworen, das machst du nicht, und dabei bleibe ich auch.»