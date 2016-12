Nein, es ist nicht "Last Christmas" von Wham, das für die Weihnachtsausgabe von Carpool Karaoke gesungen wird. Stattdessen nimmt Mariah Carey neben Moderator James Corden im Auto platz. Und dann singen sie "All I want for christmas is you" - inbrünstig wie immer. Doch wie lange dieses Video geplant gewesen sein muss, zeigt sich noch in der ersten Minute des Liedes. Denn plötzlich singt Corden es mit Adele. Dann mit Demi Lovato und Nick Jonas. Nach und nach bekommen Elton John, Lady Gaga, Selena Gomez, Chris Martin, Gwen Stefani und die Red Hot Chili Peppers ihre Auftritte. Und sie alle singen den Song von Mariah Carey.

Jahresrückblick mit Carpool Karaoke

So wird diese Ausgabe von Carpool Karaoke nicht nur zum Weihnachts-Special, sondern zeigt auch noch einmal, wer so alles in diesem Jahr mit James Corden im Auto gesungen hat. All diese Musiker machen Weihnachtsstimmung - selbst die, die bei schönstem Sommerwetter mit James Corden ihre Runde im Auto gedreht haben.