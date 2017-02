Christian Ulmens neue Serie "Jerks" feiert heute Abend Premiere im Free-TV

In der Serie "Jerks" können sich Christian Ulmen und Fahri Yardim austoben: Das vom Streamingdienst Maxdome produzierte Format zeigt das Leben der beiden Freunde in einem "Paralleluniversum", so Ulmen. Der Spaß ist ab Dienstag für alle sichtbar: ProSieben strahlt die ersten zwei Folgen der Serie um 23.15 Uhr aus.

Online sind bereits acht der zehn produzierten "Jerks"-Folgen verfügbar. Über eine mögliche Fortsetzung ist noch nichts bekannt. Offen bleibt auch, wie viele Menschen auf Maxdome überhaupt die vorliegende Staffel gesehen haben.

Maxdome hält den Serienerfolg geheim

Man nenne keine Nutzerzahlen, sagte eine Sprecherin des Streamingdiensts auf Anfrage. Die Konkurrenz wie Netflix oder Amazon Prime Video tue dies ja auch nicht. Auch die Frage, ob "Jerks" (auf deutsch so etwas wie: "Trottel") in Fortsetzung gehe, könne noch nicht beantwortet werden, denn das sei unter anderem auch von der Entwicklung im frei empfangbaren Fernsehen abhängig. Online first - aber noch nicht einzig und allein entscheidend. Die Ulkserie läuft auf dem Privatsender ProSieben, der ebenso wie der Streaminganbieter zu dem ProSiebenSat.1-Konzern gehört.

Die von Ulmen konzipierte Comedy, die auf einem dänischen Format basiert, ist die erste eigenproduzierte Serie eines in Deutschland ansässigen Streaminganbieters. "Maxdome hat als einziger den Mut aufgebracht, ein solches Format umzusetzen und Geschichten zu erzählen, die man eigentlich weder erzählen noch hören möchte und bei denen man trotzdem nicht wegschauen kann", sagte der 41-jährige Ulmen im Januar der Deutschen Presse-Agentur. "Maxdome hat den Mut zum Unfall."



Christian Ulmen führte Regie

Die mit Gaststars wie Nora Tschirner, Karsten Speck, Jana Pallaske oder SPD-Politiker Christopher Lauer gespickte Comedy ist charmant und witzig, auch wenn sie nicht den Geschmacksnerv aller Zuschauer treffen dürfte. Ulmen und Yardim, die sich nach eigenen Angaben als Kinder in einem Judo-Kurs in Hamburg kennengelernt haben, spielen ihre Freundschaft glaubwürdig und mit einer großen Portion Improvisation.

Auch Ulmens Ehefrau Ulmen-Collien Fernandes hat eine wiederkehrende Rolle in der Serie - allerdings als seine Ex-Frau. "Ich wollte mir ein Paralleluniversum schaffen, in dem alles genau so ist, wie ich es mir erträume", witzelte Ulmen. Der hatte nicht nur die Idee zur Serie, sondern führt auch Regie. Der Entertainer hat schon früh die Vorzüge des Internets erkannt und zeigte bereits 2008 Comedy-Clips auf der Seite www.ulmen.tv.

Auch inhaltlich ist "Jerks" kein Neuland für Ulmen, schließlich spielte er schon häufig den liebenswerten, aber doch peinlichen Außenseiter. "Die Situationen ergeben sich eher aus der Not des Alltags." Oder wie es sein Kollege Yardim, der auch an der Seite von Til Schweiger im Hamburger "Tatort" zu sehen ist, ausdrückte: "Wenn man ehrlich ist, ist das Leben eine Unverschämtheit."