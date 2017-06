Tränenreicher Abschied: Die Tops und Flops der letzten Folge "Circus HalliGalli"

Mit einer würdigen und sehr nostalgischen letzten Folge von "Circus HalliGalli" haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vom TV-Publikum verabschiedet. Das Moderatoren-Duo durfte seit 2013 bei ProSieben wöchentlich Schabernack treiben. Zuvor waren sie bereits vier Jahre gemeinsam in anderen Formaten zu sehen. Nun wollen Joko und Klaas getrennte Wege gehen.

Die Tops und Flops der letzten Folge "Circus HalliGalli":

FLOP

Palinas Emotionen-Clip

Palina Rojinski war schon zu "MTV Home"-Zeiten an der Seite der beiden zu sehen, klar, dass sie auch einen Auftritt in der letzten Folge hatte. Doch der wirkte seltsam uninspiriert. Ihr fiel die Aufgabe zu, einen Clip mit den emotionalsten Momenten der Show anzukündigen. Das Video entpuppte sich als zu lange geratener Teaser für die zahlreichen Mutproben der Moderatoren - und hatte wenig mit Rojinski zu tun. Schade.

TOP

Die Backstage-Geschichten

Dass sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf gerne an die vergangenen vier Jahre zurückerinnern, wurde deutlich, als die beiden kurz in Erinnerungen schwelgten und lachend aus dem Nähkästchen plauderten. Udo Lindenberg habe in seiner Garderobe Eierlikör ausgeschenkt, Metallica hatten mehr Manager als Bandmitglieder dabei und Dwayne "The Rock" Johnson weigerte sich, durch ein niedriges Treppenhaus ins Studio zu kommen - zu gefährlich!

FLOP

Caspers Song-Premiere

In der letzten Folge durfte Rapper Casper seine neue Single vorstellen, blieb durch übertriebene Licht-Effekte jedoch fast komplett anonym. Dabei brauchte es bei "Circus HalliGalli" eigentlich nie viel Show - sowohl große Namen als auch kleine Bands fanden dort ein Zuhause. Definitv der Moment, der von Heufer-Umlauf und Winterscheidt am gelangweiltesten abmoderiert wurde.

TOP

Sabines Rap-Video

Sidekick Putzfrau Sabine sorgte für die coolste Unterbrechung der Show. Mitten im Gespräch stand sie auf - "Ich geh mir mal neue Kippen holen" - und überraschte Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit einem Rap-Video inklusive zahlreicher Gastauftritte. Unter anderem haben sich Marteria, Cro und Jan Delay fiese Zeilen auf die beiden Moderatoren ausgedacht, deren lachende Reaktion währenddessen immer wieder eingeblendet wurde.





FLOP

Der Countdown-Moment

In einer Hommage an den allerersten "Countdown-Moment" von "Circus HalliGalli" wurde die Show wie 2013 auch von Youtube-Star Fritz mit seinem Nerv-Song "Thüringer Klöße" unterbrochen. Leider geriet das Ganze zu lange und wirkte mit viel Mitklatschen und Winken fast schon unfreiwillig bieder.

TOP

Der Abschieds-Clip

Zum Schluss hielten es Winterscheidt und Klaas-Heufer-Umlauf simpel. Nur mit einem Glas Alkohol in der Hand saßen sie am Tisch, bedankten sich für alles - Winterscheidt unter Tränen - und verließen die Bühne. Zum sentimentalen Song "Simple Math" von Manchester Orchestra grüßten anschließend alte Weggefährten in einer letzten Kamerafahrt durch das Studio. Ein starker Abgang für Joko und Klaas.