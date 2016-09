"Der hat nicht meine Nummer getwittert? Das ist meine private Handynummer. Das hier ist das Allerletzte. Ey, fickt euch wirklich, tschüss." Joko Winterscheidt kommt an seine Grenzen. Und zwar dessen, was er bei der Fehde mit Klaas Heufer-Umlauf bereit zu ertragen ist. Auf den neuesten Streich - genauer gesagt die Streiche - seines Kollegen reagiert er erst mit Entsetzen und dann mit deutlichem Unmut. Und setzt entnervt einen Mitarbeiter unter Druck.

Nach Jokos "Präsentkorb-Gate"-Aktion sinnt Klaas Heufer-Umlauf noch immer auf Rache. "Make Winterscheidt small again" (macht Winterscheidt wieder klein) heißt der von ihm ins Leben gerufene Feldzug bei "Circus HalliGalli". Das Ziel ist klar: Er will Joko Winterscheidt leiden sehen. Dafür hat er sogar die Zuschauer aufgerufen, Vorschläge für Streiche einzureichen. In der vergangenen Woche hatte Heufer-Umlauf Winterscheidts Telefonnummer auf Twitter veröffentlicht. Doch das war nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Bösartigkeiten. Lustig? Für das Publikum schon. Für Joko Wintescheidt ganz und gar nicht.

Für Joko Winterscheidt kein harmloser Spaß mehr

Es fängt relativ harmlos in Winterscheidts Lieblingscafé in Berlin an. Heufer-Umlauf engagierte eine Schauspielerin, die seinem Kollegen auf offener Straße eine Szene macht: "Hier sitzt du und trinkst Latte Macchiato für acht Euro, aber deinen Unterhalt zahlst du nicht", faucht sie ihn an. Die versteckte Kamera filmt einen verdatterten Joko Winterscheidt, der die Hasstiraden mit offenem Mund verfolgt. Erst als Klaas um die Ecke kommt kapiert er, dass er erneut das Opfer von Heufer-Umlaufs Racheaktion wurde.

"Jetzt ist gut", glaubt Winterscheidt und will anschließend private Termine in der Stadt wahrnehmen. Während er über den Ku'damm schlendert, wird er von einem Tubaspieler verfolgt. Und wieder scheint Winterscheidt zunächst an einen der üblichen Verrückten zu glauben, die sich in der Hauptstadt tummeln. Erst als eine Sambatanztruppe und ein Mann mit einem Megaphon ("Hier ist Joko Winterscheidt, bekannt aus Funk und TV") für einen Massenauflauf sorgen, kapiert er die Situation.

"Circus HalliGalli" wird zum persönlichen Rachefeldzug

"Er hasst es, auf offener Straße angesprochen zu werden", freut sich Klaas Heufer-Umlauf über den Tumult. Zu diesem Zeitpunkt ist Winterscheidt bereits völlig entnervt. "Jetzt ist Feierabend. Ich will wissen, wo Klaas ist", sagt er zu dem Mann mit dem Megaphon. Dann droht er sogar: "Wenn du nochmal einen Job bei uns haben willst, dann sagst du mir jetzt, wo Klaas ist." Winterscheidt zeigt Nerven. "Ich habe keine Zeit, es ist vorbei", sagt er zu Heufer-Umlauf. Doch der setzt mit der Twitter-Aktion und der Veröffentlichung von Winterscheidts Telefonnummer noch einen drauf. Nachrichten und Anrufe kommen im Sekundentakt. Böse.

"Mein Handy hat gar nicht mehr funktioniert", beklagt sich Winterscheidt im Studio. "Du hast noch immer kein Unrechtsempfinden für die Situation", wirft er seinem Kollegen vor. "Doch, ich wollte mich wirklich das ganze Wochenende entschuldigen, doch es war immer besetzt", kontert dieser schlagfertig. Ein weinerlicher Winterscheidt scheint für ihn Ansporn zu sein. Fortsetzung folgt.