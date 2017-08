Nach Voting-Panne: Claudia Obert und Eloy de Jong bleiben auf der Abschussliste

Es war die Szene, die an Tag zehn für die größte Verwirrung im "Promi Big Brother"-Haus sorgte: Ist Eloy de Jong nun zu Recht für den Auszug aus dem Container nominiert oder nicht?



Der frühere Sänger der Band Caught in the Act trat im Live-Duell gegen Kickbox-Weltmeister Michael Smolik an, um weiterhin im "Alles"-Bereich bleiben zu dürfen. Die Aufgabe war denkbar simpel: Wem gelingt es am schnellsten, 20 reife Wassermelonen zu zertrümmern. Sportler Smolik bewältigte die Herausforderung mit seinen Füßen, de Jong bekam eine Schaufel zu Hilfe.

Am Ende unterlag der "Big Brother"-Bewohner nur knapp mit einer Sekunde. Daraufhin wurde er in den "Nichts"-Bereich verbannt und dort direkt als Auszugskandidat nominiert. Eloy de Jong musste gegen Luxuslady Claudia Obert aus der "Alles"-Etage antreten. Doch am Ende flog - keiner.



Wer muss gehen: Eloy de Jong oder Claudia Obert?

"Während des Live-Duells kam es offenbar zu einem Fehler in der Zeitmessung", erklärte der Sender Sat.1 und kündigte an, das Duell nachträglich zu überprüfen. Dabei kam heraus: Eloy de Jong war zwar schneller, als zunächst in der Live-Show verkündet, dennoch erzielte sein Gegner Michael Smolik eine bessere Zeit.

Das heißt, der 44-Jährige sitzt zu Recht im "Nichts" und muss nun heute Abend erneut mit Claudia Obert um dem Verbleib im Container bangen. "Die gestern abgegebenen Nominierungsstimmen sind gültig", teilte Sat.1 mit und will in der elften Folge den Videobeweis für die überprüfte Zeitmessung abliefern. Dann entscheiden die Zuschauer per Telefonvoting wer seine Koffer packen muss: Eloy de Jong oder Claudia Obert.





