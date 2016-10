Tim Oliver Schultz (Leo)

Zwar ist Tim Oliver Schultz erst 27, kann aber schon ein beeindruckendes Werk vorweisen. Der Berliner wirkte in mehr als 30 Filmen mit. In "Club der roten Bänder" spielt er den 16-jährigen Leo, der bereits seit mehr als einem Jahr in der Klinik liegt und dem ein Bein amputiert wurde. "Es war ein riesiger Reiz für mich, einen krebskranken Kämpfer zu spielen, der seine Haare verloren hat, der nur ein Bein hat und im Rollstuhl sitzt", sagt Schultz über die Rolle. "Ich habe mich im Vorfeld viel damit beschäftigt und habe jemanden getroffen, der ein ähnliches Schicksal durchlebte wie Leo. Was er aus seiner Zeit im Krankenhaus erzählte, war faszinierend. Er sagte, dass es auf eine Art die schönste Zeit in seinem Leben war, obwohl er einige Chemotherapien mitmachen musste."





Damian Hardung (Jonas)

Ganze zehn Jahre jünger ist Damian Hardung, der Leos Zimmergenossen Jonas spielt. Der 17-Jährige lebt in Köln, dort geht er noch zur Schule und ist Schülersprecher an seinem Gymnasium. Daneben kickt er in der DFB-Jugendauswahl Köln. Ein Wunder, dass er da noch Zeit zum Schauspielen findet. Unter anderem wirkte Hardung in "Transpapa" an der Seite von Devid Striesow und Fritzi Haberlandt mit. In der Vox-Serie wird er mit zwei Beinen ins Krankenhaus eingeliefert, gleich in der ersten Folge wird ihm ein Bein abgenommen. Wichtig ist Hardung, dass nicht das Leid im Vordergrund steht: "Es ist eine Geschichte, die sich über das Positive im Verlust definiert. Die Charaktere zeigen den Lichtblick, den positiven Schimmer, den man in jeder Traurigkeit finden kann. Mein Charakter findet etwas Positives durch den Verlust seines Beines."





Luise Befort (Emma)

Sie ist das einzige Mädchen im Club der roten Bänder: Die gebürtige Berlinerin Luise Befort spielt die magersüchtige Emma, die sich zu Jonas hingezogen fühlt und im Krankenhaus ihre erste Liebe erlebt. Die 19-Jährige ist extrem vielseitig, sie arbeitet nicht nur für Film und Fernsehen (u.a. "Block B - Unter Arrest"), sondern hat auch Bühnenengagements und war zudem das Werbegesicht für Maggi und Deichmann. Ihr Bruder ist ebenfalls Schauspieler (u.a. "Emil und die Detektive" und "Bibi Blocksberg - Der Film"). Auf ihre Rolle hat sie sich intensiv vorbereitet: "Ich hatte Kontakt zu einer ehemaligen Magersüchtigen, die auch in meinem Alter war. Es war spannend zu sehen, wie so etwas passieren kann."





Nick Julius Schuck (Hugo)

Seit seinem Sprung vom Zehnmeterbrett vor zwei Jahren liegt Hugo im Koma. Keine attraktive Rolle für Nick Julius Schuck - sollte man meinen. Doch der 14-Jährige hat viele Szenen, denn sein Hugo ist der gute Geist des Krankenhauses, der mit den anderen Jugendlichen kommunizieren kann. Obwohl der Jüngste im Team, verfügt Schuck über eine beachtliche Karriere, so spielte er unter anderem in "Alarm für Cobra 11", bei "SOKO Köln" und sogar im Köln-"Tatort" mit. Oft wird er gefragt, wie man jemanden darstellt, der im Koma liegt. Seinen Antwort: "Still liegen, ruhig sein und versuchen, auch Ruhe auszustrahlen."







Timur Bartels (Alex)

Er spielt das Ekel in der Serie: den schnöseligen Alex, der seine Mitmenschen erniedrigt und mobbt. Dabei ist Bartels privat ganz umgänglich. Der 20-Jährige hat bereits einige kleinere Rollen gespielt, unter anderem bei zwei Folgen "GZSZ". Seinen Charakter Alex sieht er nicht unbedingt als Unsympath: "Meine Aufgabe ist es ja nicht, meine Figur zu bewerten und zu beurteilen, ob sie gut, böse, sympathisch oder unsympathisch ist. Ich versuche den Charakter zu verstehen, sich gegen seine Ängste und Probleme zu stellen und für seine Wünsche und Träume zu kämpfen.





Ivo Kortlang (Toni)

Toni verfügt über ganz besondere Fähigkeiten: Er kann mit dem im Koma liegenden Hugo kommunizieren. Dargestellt wird er von dem 21-jährigen Ivo Kortlang, der unter anderem in "Bibi und Tina - Voll verhext" mitwirkte.