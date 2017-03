Da ist selbst Böhmermann sprachlos: Deutsch-Türke vergleicht Erdogan mit Hitler

Jan Böhmermann ist kein Kind von Traurigkeit und nicht bekannt dafür, besonders zimperlich vorzugehen, wenn ihm jemand nicht passt. Doch bei diesem Studiogast blieb selbst ihm bisweilen die Sprache weg: Am Donnerstag war der Boxer Ünsal Arik zu Gast im "Neo Magazin Royale", ein Deutsch-Türke, der den türkischen Staatspräsidenten Erdogan nicht mag und das offen artikuliert - ein Umstand, der Böhmermann und seinen Gast verbindet. "Wir haben doch denselben Freund", sagte Arik gleich zu Beginn, und legte dann los: "Es gibt Leute, die haben Ego-Probleme, und Erdogans Ego ist sehr klein."



Zwar wurde gegen den Boxweltmeister inzwischen ein Einreiseverbot in die Türkei verhängt, doch das macht ihn nicht milder. Im Gegenteil, er legte gleich nach mit Hitler-Vergleichen: "Adolf war ja cool, weil er hat Adolf umgebracht", hob Arik an, "aber so viele Eier hat Erdogan nicht." Der sei nicht sein Präsident: "Jemand der so mein Land repräsentiert, hat weder in der Türkei noch auf dieser Welt was verloren. Dieser Mensch ist einfach böse und der gehört weg."

Da ist selbst Jan Böhmermann sprachlos

Angesichts solcher Sätze blieb nicht nur Moderator Jan Böhmermann immer wieder die Luft weg. Doch Ünsal Akin hat es nicht nur auf Erdogan abgesehen, auch seine in Deutschland lebenden Anhänger sind ihm ein Dorn im Auge. Bei Sat.1 bezeichnete er sie im vergangenen Jahr als "dumm". Im " Neo Magazin Royale" legte er nach: "Jeder Türke, dem es hier nicht passt, weiß doch, wo der Flughafen ist", empfiehlt er Fans des türkischen Staatschefs.

Dass solch deutliche Worte für ihn persönliche Konsequenzen haben - davor hat Arik keine Angst: "Ich bin ja ein Mann, ich gehe in den Ring und teile aus und stecke ein." Das unterscheide ihn von Erdogan: "Er braucht 500 Bodyguards und ich löse meine Probleme alleine."

Ünsal Arik über seine Ähnlichkeit mit Bushido

Eine Haltung, die Jan Böhmermann sichtlich Respekt abrang. Der Moderator stand im vergangenen Jahr selbst unter Polizeischutz, nachdem der den türkischen Staatspräsidenten mit einem "Schmähgedicht" beleidigt hatte.

Die Furchtlosigkeit, mit der Arik auftritt, hat allerdings seinen Preis: Er ist mit vielen Familienmitgliedern zerstritten und hat fast keine Freunde mehr, nur noch wenige seien ihm geblieben. Doch der Boxer sieht das positiv: "Lieber drei, vier Löwen als 100 Schafe."

An Selbstvertrauen mangelt es dem 36-Jährigen ganz sicher nicht. Wie oft er schon für Bushido gehalten worden sei, will Böhmermann von seinem bärtigen Gast wissen. Ein paar Mal, antwortet Arik, die Antwort sei immer gleich: "Ich seh' besser aus, hört auf damit!"

