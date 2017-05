Darum gibt's jetzt Schokolade von Joko und Klaas

Endspurt für "Circus HalliGalli": In der drittletzten Folge der Unterhaltungsshow mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ging es am Dienstagabend noch einmal live auf Sendung. In einer Spezial-Ausgabe zur Charity-Aktion "Red Nose Day" sammelten die Moderatoren Spenden für die Organisation "Arche", die sich für sozial benachteiligte Kinder einsetzt. Dafür haben sie sich gemeinsam mit einem Schokoladen-Hersteller ein Lock-Produkt ausgedacht: Ab sofort gibt es "Circus HalliGalli"-Schoki zu kaufen.

"HalliGalli"-Schokolade futtern für den guten Zweck

"Vollmilch-Randale mit Flakes" und "Joghurt-Klatsche mit Crunch" heißen die limitierten "Circus HalliGalli"-Sorten, die im Online-Shop des Herstellers "Ritter Sport" erhältlich sind. 50 Cent Erlös von jeder verkauften Tafel kommen der "Arche" zugute, die mit den Spendengeldern ein neues Jugendhaus in Herne bauen will. Für "Ritter Sport" ist es der zweite clevere Marketing-Streich innerhalb kürzester Zeit, die "Einhorn"-Schokolade brachte kürzlich die Website zum Absturz, so stark war die Nachfrage.







Für den guten Zweck legten sich Heufer-Umlauf und Winterscheidt auch persönlich ins Zeug und spielten eine besondere Version ihres Klassikers "Aushalten": Die beiden kombinierten mehrere Aufgaben aus den vergangenen Jahren nacheinander. So mussten sie zum Beispiel in einem Auto Kettenrauchen ertragen, in Eiswürfeln baden oder sich im Kreis fahren lassen. Jedes bestandene "Aushalten" brachte Geld für den "Red Nose Day". Die Fahrerei war am Ende dann für Joko Winterscheidt zu viel: Er sprang würgend aus dem Auto. Sein einziger Trost: "Das größte 'Aushalten' ist bald vorbei", sagte er zu Beginn - und meinte damit die Zusammenarbeit mit Heufer-Umlauf. Die letzte Folge von "Circus HalliGalli" wird am 20. Juni ausgestrahlt.