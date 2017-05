Darum hat Nathalie Volk im TV geweint

Désirée Nosbusch packte die heißen Eisen gleich zu Beginn der einstündigen Sendung an. Zu Gast in der von ihr moderierten Vox-Show "The Story of my Life" war das Promi-Paar Frank Otto und Nathalie Volk. Doch bevor die beiden einem künstlichen Alterungsprozess unterzogen wurden, wollte es die Moderatorin genau wissen: "Wie wichtig ist Erotik in eurere Beziehung?", fragte sie ihre Gäste.

Frank Otto war offensichtlich nicht in die Show gekommen, um mit irgendwelchen Details aus dem Privatleben hinterm Berg zu halten. Und so antwortete er freimütig, dass Erotik einen "hohen Stellenwert" in seiner Beziehung habe, was seine Freundin sogleich bestätigte. Der 59-Jährige hatte aber noch mehr zu diesem Thema mitzuteilen: "Wir gehen sehr offen aufeinander zu", sagte er. "Wir spielen auch ein bisschen. Und das ist auch etwas, wo man Dinge ausprobieren kann, die über den normalen Kuschelsex hinausgehen."

Nathalie Volk wird emotional

Emotional wurde es, als die beiden wie bei diesem Talkformat üblich in die Maske mussten. Volk und Otto wurden zunächst 20 Jahre älter geschminkt, das Model wäre dann 40, der Medienunternehmer 79. Beim Anblick ihres greisen Lebensgefährten brach Nathalie Volk spontan in Tränen aus.

"Es sind Freudentränen", beruhigte sie die Zuschauer. "Frank hat sich meiner Meinung nach nicht verändert. Ich find ihn noch sehr attraktiv." Otto hatte derweil wenig zum Aussehen seiner Frau zu sagen, lobte dagegen sein eigenes Erscheinungsbild ausgiebig: "Scheint mir nicht so zu schaden, das Alter", freute er sich beim Anblick seines Spiegelbildes.

Auch über die Zukunft sprach das Paar. Die Frage nach Ehe und Nachwuchs beschieden Volk und Otto positiv: Man sei in 20 Jahren "auf jeden Fall" verheiratet und habe auch Kinder. Moderatorin Nosbusch kam bei dem Gedanken wieder auf ihr Thema Sex zurück: "Das heißt: Du hast nur einen einzigen Mann gehabt in deinem Leben", fragte sie Nathalie Volk. Deren Antwort ließ dann jedoch einige Hintertürchen offen: "Ja. Und wir sind offen für Vieles."