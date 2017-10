Darum ist Beate nicht mehr bei "Schwiegertochter gesucht"

Es ist bereits die elfte Staffel von "Schwiegertochter gesucht", die am Sonntagabend auf RTL gestartet ist. In fast jeder war Beate Fischer mit dabei. Doch in der neuen Ausgabe wird es anders sein: Die Kuppelshow mit schwer vermittelbaren Singles wird in diesem Jahr ohne die Dauerkandidatin stattfinden.



Das hat einen traurigen Hintergrund: Im Januar verstarb ihre Mutter Irene überraschend. Und die war immer mit dabei, wenn Beate mal wieder versucht hat, unter die Haube zu kommen. Mutter und Tochter waren so populär, dass sie zeitweise sogar eine eigene Show bekamen: 2015 strahlte RTL den vier Folgen umfassenden Ableger "Beate und Irene - Das hat die Welt noch nicht gesehen!" aus. Beate reiste darin mit ihrer Mutter Irene durch Mumbai und Tokio.

Irene und Beate waren fester Bestandteil von "Schwiegertochter gesucht"

Irene gehörte also mindestens so sehr zu der RTL-Kuppelshow wie Beate. Und das ist auch der Grund für deren Fehlen. Wie Gerd Fischer der "Passauer Neuen Presse" sagte, befindet sich seine Tochter noch in der Trauerphase. Die 35-jährige Angestellte habe deshalb beschlossen, nicht an den neuen Folgen der Vorabendsendung mitzuwirken. Zu Vieles an den Dreharbeiten würde Beate an früher erinnern, an die Zeiten, als sie mit ihrer Mama zusammen Männer kennenlernte und die Welt bereiste.

Damit hat RTL nun ein Problem: "Schwiegertochter gesucht" ohne Beate, das ist für viele Fans wie "Markus Lanz" ohne Markus Lanz - undenkbar. Schließlich war die Bayerin aus Vorderfreundorf im Landkreis Freyung-Grafenau seit der dritten Staffel immer dabei. Das spiegelte sich auch in den Quoten wider. Mit 2,60 Millionen Zuschauern im Gesamtpublikum fuhr RTL zwar einen ordentlichen Marktanteil von 9,8 Prozent ein, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb die Reichweite allerdings knapp unter einer Million Zuschauer - in der letzten Staffel waren es rund 1,5 Millionen.

Für RTL bleibt nur die Hoffnung, dass Beate irgendwann wieder Lust bekommt und vielleicht im nächsten Jahr wieder dabei ist.