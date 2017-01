Das wurde aus den Ex-Bachelor-Kandidaten

Bei dem Reality-TV-Format „Der Bachelor“ buhlen junge Frauen mehrere Wochen um einen Junggesellen. Nach der Staffel verschwinden die Protagonisten von der Bildfläche. Diese fünf schafften es im Licht der Öffentlichkeit zu bleiben:



Georgina Fleur. Das rothaarige IT-Girl war nach dem Bachelor in mehreren Reality-TV-Sendungen zu sehen. Unter anderem war sie beim „Dschungelcamp" sowie „Promi Big Brother“ und schlug sich obendrein durch „Das große Sat1 Promiboxen“.



Melanie Müller



Das ehemalige Erotikmodel machte nach dem Bachelor Karriere als Schlagersängerin und holte sich die Dschungelkrone. 2015 bekam sie sogar ihre eigene Sendung bei RTL2. In der vierteiligen Doku-Soap "Melanie Müller - Dschungelkönigin in Love“ gibt sie Einblicke in ihr Privatleben.



Nina Buddemeier



Sie hat sich seit ihrer "Bachelor“-Zeit sehr verändert. Die damals eher schlanke Frau ist Bodybuilderin geworden. Neben vielen Sportwettkämpfen trat sie 2016 bei Ninja Warriors Germany an – scheiterte jedoch.



Paul Jahnke



Auch für den ehemaligen Bachelor lief es nach der Sendung karrieretechnisch gut: Teilnahme bei „Promi Big Brother“ und „Let’s Dance“, Gastrolle bei "Verbotene Liebe", Herstellung seines eigenen Parfums. Außerdem feiert er als DJ Erfolge.



Angelina Heger



Die Bachelor-Finalistin war nach der Teilnahme an der Dating-Show immer wieder im RTL-Kosmos zu sehen. Viel Aufsehen brachte ihr auch das Shooting mit dem Erotikmagazin „Playboy“.



„Bachelor“-Kandidatinnen, die sich im Playboy ablichten lassen, scheinen keine Seltenheit zu sein. Angelina Heger, Sarah Nowak, Anja Polzer, Bernadette Kaspar sind da nur ein paar Beispiele. Viele von den Kandidatinnen sind übrigens auch wieder in Beziehungen – keine aber mit einem RTL-Bachelor.