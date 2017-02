Zickenzoff um einen nackten Po

Deutlich angezogener präsentiert sich Kattia dem Bachelor und stellt direkt die entscheidende Frage: "Was kannst du einer Frau bieten?" Der stammelt was von einem guten Gefühl und gemeinsamen Reisen. Ob die gebürtige Kolumbianerin damit zufrieden ist?

Viola bekommt die weiße Rose vom Bachelor

Wer hätte gedacht, dass der Bachelor auch Baseball-Experte ist! Scheint er ja regelmäßig zu spielen in seiner Kölner Heimat. Viola versucht er jedenfalls zu zeigen wie man den Schläger richtig hält, so dass sie am Ende sogar einen Ball trifft. Für so viel Körpereinsatz wird die Münchnerin mit der weißen Rose belohnt, eine Art Joker, die Viola ein Einzeldate mit Sebastian sichert. Oder hat die 26-Jährige die Rose vielleicht nur bekommen, damit der Bachelor endlich mal wieder ein Bier trinken kann statt ständig Champagner? "Viola ist ein toller Typ Frau. Sie hat eine tolle Figur, ein süßes Lächeln, ein hübsches Gesicht - trinkt auch gerne mal ein Bier", sagte Sebastian nach seiner Entscheidung.

Während die Frauen die Krallen ausfahren, knutscht der Bachelor mit Erika - zumindest versucht sie es beim Spaziergang durch Miami. Wie sie auf die Idee gekommen ist? Auf dem Boden steht "Place to kiss", sehr originell. Immerhin, so viel Englisch beherrscht die BWL-Studentin. Doch was ist das? Plötzlich drängeln sich neben Erika vier weitere Frauen. Stimmt, die hatte der Bachelor ja auch zur Spritztour durch Miami eingeladen.

Keine roten Rosen für Julia P., Tina und Jana

War sonst noch was? Richtig, Inci wurde vom Bachelor zum Einzeldate ausgeführt und packte bei Champagner und Kerzenschein gleich mal die Geschichte von ihrer toten Freundin aus. Uff! Geheult wurde ebenfalls. Allerdings nicht, weil Inci ohne Rose gehen musste, sondern weil der Bachelor Kandidatin Julia P. nach Hause schickte. Dabei geht es in der Sendung doch offiziell darum, einen Mann zu finden - nicht eine neue beste Freundin. Arrivederci hieß es auch für Jana. Kennen Sie nicht? Macht nichts!