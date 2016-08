"Hart aber unfair" hieß ein Spiel, das am Samstagabend im Rahmen der ProSieben-Sendung "Die beste Show der Welt" ausgetragen wurde. Kandidat Marvin Stablo verhielt sich genau so, wie es gefordert war: unfair. Und erntete dafür einen gewaltigen Shitstorm. Wie konnte das passieren?

Die Versuchsanordnung entsprach dem, was man in der Spieltheorie als "Gefangenendilemma" bezeichnet: Kooperieren beide Kandidaten, bekommt jeder 2000 Euro. Verhalten sich beide unkooperativ, gehen sie leer aus. Wenn sich aber nur einer fies verhält, bekommt er satte 8000 Euro Siegprämie.



Marvin schlägt vor, zu kooperieren

Der 25 Jahre alte Marvin und seine zwei Jahre jüngere Gegenspielerin Julia kannten die Regeln - und spielten danach. Allerdings erwies sich der Ältere als der Gerissenere. Marvin Stablo schlug seiner Kontrahentin vor, zu kooperieren: "Ich würde Sicherheit nehmen. Wir waren uns schon ein bisschen sympathisch, und da will ich ehrlich zu dir sein und Sicherheit sagen. Dann hast du was davon und ich hab was davon und wir fahren beide heute glücklich nach Hause."



Die 23-Jährige willigte ein, wurde dabei aber von dem Pfälzer aufs Kreuz gelegt. Denn der entschied sich trotz seiner Ankündigung für "Risiko" - und strich damit 8000 Euro ein, während die gutgläubige Julia leer ausging. Die Marburgerin reagierte geschockt und weigerte sich, Stablos Entschuldigung anzunehmen. Das Publikum ergriff Partei und buhte den Gewinner aus.

Beschimpfungen auf Facebook

Damit fing der Spießrutenlauf für den jungen Politiker jedoch erst an. Auf seiner Facebook-Seite musste der Vorsitzende des FDP-Stadtverbands Wittlich üble Schmähungen hinnehmen. So wurde er als "hinterlistiger Lügner" beschimpft, auch seine Partei bekam ihr fett weg: Stablo sei "das beste Beispiel, weshalb man die FDP nicht wählen sollte." Auf Twitter tickten ebenfalls einige Zuschauer aus und ließen ihren Frust an dem Gewinner von 8000 Euro aus.

Nur wenige sprangen dem jungen Mann zur Seite, der sich eigentlich gar nichts hat zuschulden kommen lassen: Marvin Stablo handelte komplett im Rahmen der Spielregeln.