"Wir haben euch etwas gekauft." So beginnt die Drogenlehrstunde von Robert Geiss. Gemeinsam mit seiner Frau Carmen Geiss und den Töchtern Davina, 13, und Schania, 12, verbrachten er seinen Urlaub auf Jamaika. Dort führten die Geissens die beiden Teenager auf ziemlich progressive Art und Weise in das Thema Drogen und Haschisch ein.

Zu sehen gab's die Drogenaufklärung am Montagabend in einer neuen Folge der Dokusoap "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTL2. Die Geissens feierten ihren 21. Hochzeitstag auf der Karibikinsel - oder wie Robert Geiss sie nennt: "Dem Land von Bob Marley und den Drogen. Marihuana und Gras."

Die Geissens zeigen ihren Kindern eine Graspflanze

Kurz vorm gemeinsamen Abendessen zog Robert Geiss eine Gras-Pflanze aus einer Plastiktüte. "Wir wollen euch demonstrieren, was Gras ist. Passt auf Kinder, das ist eine Graspflanze!", erklärte er seinen aufmerksamen Töchtern. "Wenn du das jetzt in eine Zigarette drehst und rauchst, macht dich der Qualm high“, führte er aus.



Anschaulich versuchte er, Davina und Shania vor den Gefahren zu warnen. High sei das gleiche, wie wenn man zuviel Alkohol trinke. "Dann wirst du verrückt und fällst unter Umständen vor ein Auto oder einen Bus oder springst vom Hochhaus. Und deshalb sollte man das nie nehmen!", sagte Geiss wörtlich.

Robert Geiss zufrieden mit Drogenlehrstunde

Dann zog der besorgte Vater sogar einen Joint aus dem Beutel und zündete ihn an. An der Cannabis-Zigarette ziehen durften die beiden Mädchen nicht, sie sollten den Qualm jedoch riechen, drehten sich angewidert weg. Zufrieden beendete Robert Geiss seine Lehrstunde. "Ihr habt es jetzt verstanden. Wenn irgendeiner in Monaco auf euch zukommt und will euch so einen Scheiß verkaufen - nicht kaufen!", warnte er.

Ob das die richtige Methode ist, um seine Kinder vor Drogenkonsum zu warnen? Robert Geiss glaubt ja. "Die Demonstration war für die Kinder sehr, sehr wichtig", sagte der 52-Jährige. Es sein nicht auszuschließen, dass seine Töchter an ihrem Wohnort Monaco Cannabis angeboten bekämen. "Ich denke einfach, dass so eine offene Aufklärung unter Umständen dazu beiträgt, dass sie genau informiert sind, wenn irgendein Idiot kommt und sagt: 'Möchtest du einen Joint rauchen?'", erklärte er.