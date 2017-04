So zeitgemäß wird das Comeback der Teletubbies

Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa und Po müssten mittlerweile rund 20 Jahre alt sein. Doch davon merkt man nichts, wenn sie sich in den neuen Folgen gewohnt tapsig und staunend durch ihre hügelige Fantasiewelt bewegen. Dabei gibt es nach Angaben des Kinderkanals KiKA auch ein Wiedersehen mit der als Babygesicht vom Himmel strahlenden Sonne sowie dem Staubsauger Noo-Noo.

Das Licht der Fernsehwelt erblickten die Teletubbies 1997 in der britischen BBC und waren später von 1999 bis 2008 auch regelmäßig im KiKA zu sehen. Mit ihren "Eh-ohs" und "Ah-ohs" erschlossen sie sich eine bis dahin wenig beachtete TV-Zielgruppe: Babys und Kleinkinder.

Heute Abend um 18.40 Uhr sind sie zurück auf #Kika ...

Jetzt schon ein kurzes Winke-Winke von den #Teletubbies. 👋👋👋 pic.twitter.com/MAwLisIq4N — ZDF (@ZDF) 10. April 2017

Die neuen Teletubbies-Folgen gehen mit der Zeit

Bei Medienwissenschaftlern und Kinderpsychologen waren sie verpönt.

Kritikpunkte lauteten: Sie würden Kinder verdummen sowie Verhaltensstörungen und Sprachprobleme verursachen.

Ausgestrahlt werden nun 60 neue, in HD produzierte Folgen. Dabei gehen die Teletubbies mit der Zeit. So halte etwa ein Tubbyfon - ein überdimensioniertes Smartphone - Einzug in die Serie, hieß es. Die ersten neuen Episoden sind täglich um 18.40 Uhr zu sehen. Parallel dazu bietet der KiKA Kurzvideos, Ausmalbilder und Spiele im Internet.