Diese beiden Frauen sollen im Finale stehen

Achtung, Spoiler! Wenn Sie nicht wissen wollen, was in der heutigen Folge der RTL-Show "Der Bachelor" passiert, dann sollten Sie nicht weiterlesen.

Viola, Erika und Clea-Lacy - diese drei Frauen sind noch im Rennen um die Gunst des Bachelors Sebastian Pannek. Nur zwei von ihnen werden ins Finale einziehen, eine muss ohne Rose nach Hause gehen. Die größte Sympathie schien der Bachelor bisher für Viola, Friseurmeisterin aus München, zu empfinden. Die 26-Jährige sollte daher als Kandidatin fürs Finale gesetzt sein. Oder auch nicht.



Entscheidet sich Bachelor Sebastian gegen Viola?

Denn wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll für Viola im Halbfinale Schluss sein. Demnach ziehen ihre Konkurrentinnen Erika und Clea-Lacy ins Finale ein. "Das geht aus einem Produktionspapier hervor, das 'Bild' bereits vorliegt", schreibt die Zeitung. Warum Viola vom Bachelor angeblich einen Korb bekommt, verrät das Blatt nicht.

Das Aus von Viola käme überraschend. Immerhin verbrachte sie von Anfang an viel Zeit mit Junggeselle Pannek. Die beiden hatten mehrere Dates, bei denen auch Küsse ausgetauscht wurden, und der 30-Jährige sprach oft sehr liebevoll von der Münchnerin. BWL-Studentin Erika wirkte hingegen stets etwas zurückhaltend, obwohl sie sagt: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich tatsächlich verliebe." Offenbar scheint der Bachelor nun auch mehr Gefallen an ihr zu finden.

Bachelor hat Dreamdates mit Viola, Erika und Clea-Lacy

Genug Zeit zu zweit haben der Junggeselle und seine Auserwählten bei den sogenannten Dreamdates. Single Pannek reist mit den drei Frauen zu jeweils anderen Destinationen. So fliegen Viola und der Bachelor auf die Karbikinsel St. Lucia, für Clea-Lacy geht es nach Jamaica und Erika darf in die Rocky Mountains. Zuvor sollten sich die drei Frauen in Miami individuelle Dates für den Junggesellen überlegen. Ihre Vorschläge: Clea-Lacy geht mit Sebastian shoppen, Viola lädt zum Bowling und Erika organisiert einen Sushi-Kochkurs. Roher Fisch und kalter Reis - war das am Ende Erikas Ticket ins Finale? Immerhin ließ sich der Bachelor bereits in einer vorigen Folge bereitwillig von Ex-Teilnehmerin Kattia mit Sushi füttern.