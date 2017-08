Dieser "Promi Big Brother"-Star hat sich früher prostituiert

Der Reiz an Formaten wie dem Dschungelcamp oder " Promi Big Brother" besteht darin, dass der Zuschauer die Möglichkeit bekommt, die Menschen wirklich kennenzulernen. Wer längere Zeit in ein Haus eingepfercht ist und dabei rund um die Uhr von Kameras bewacht wird, kann sich nicht dauerhaft verstellen. Irgendwann fällt die Maske.

Besonders interessant wird es, wenn die Stars in vertrauter Runde beisammen sitzen und aus dem Nähkästchen plaudern. In der vierte Folge von "Promi Big Brother" war es am Montagabend so weit: Die Hamburger Society-Lady Claudia Obert gewährte Einblicke in ihr buntes Leben - und überraschte damit ihre Mitbewohner. "Ich habe mich auch schon prostituiert", gestand die heute erfolgreiche Geschäftsfrau.

Claudia Oberts Beichte bei "Promi Big Brother"

Und erzählt dann eine lange zurückliegende Geschichte: In jungen Jahren habe sie mit einem Glas Champagner in einem Hotel in Paris gesessen. Ein Mann sei vorbeigekommen und habe ihr Signale gegeben, ihm nachzugehen. Was dann passierte, schildert die heute 55-Jährige mit deutlichen Worte: "Es hat nicht lange gedauert, da haben wir eine Nummer geschoben. Und danach nimmt er ein ganzes Bündel Francs, gibt es mir - und tschüss."





Ein schlechtes Gewissen habe sie deshalb nicht gehabt: "Ich wäre ja schön blöd gewesen, es nicht zu nehmen!", sagt sie über das Geld, das ihr die nächste Zeit ein schönes Leben bescherte: "Vier Wochen hab ich in Saus und Braus gelebt." Das beeindruckte sogar Maria Hering, die selbst eine Zeit lang mit einem angeblichen Millionär liiert war.

Offenbar blieb es für Claudia Obert nicht bei dieser einen Geschichte: Als sie im Plaza gespeist habe und zahlen wollte, erfuhr sie vom Ober, dass ein Herr ihre Rechnung bereits beglichen und sie an ihren Tisch gebeten habe. "Dann ging mit dem die Post ab", sagt Obert über die anschließende Zeit. "14 Tage. Und der ging dann mit mir shoppen. Das volle Programm."