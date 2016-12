Nacht für Nacht hört er sich ruhig und geduldig Geschichten an, die sonst fast niemandem erzählt werden. Domian und seine gleichnamige 1Live-Radio-Talkshow, die auch beim WDR übertragen wird, sind längst Kult. Seit 1995 vertrauen die Zuhörer auf Jürgen Domians Ohr, doch jetzt hört der Moderator auf. In der Nacht zum Samstag telefoniert Domian zum letzten Mal mit seinen Fans.

"20 Jahre Nachtschicht sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe Lust, mal wieder häufiger die Morgensonne zu sehen", schrieb er im März 2015 auf Facebook, als er das Ende verkündete. Das ist mehr als verständlich, wenn man bedenkt, was sich der 58-Jährige in den vergangenen Jahren so alles angehört hat. Es gab kaum ein Thema, dem Domian nicht mit einem Maximum an Toleranz und Geduld entgegentrat. Egal ob sexuelle Perversionen, komplizierte Beziehungsgeflechte oder seltene Krankheiten - Domian hatte für jegliche menschliche Abgründe ein offenes Ohr. Dazwischen kamen aber auch immer wieder Anrufer, die ihn an seine Grenzen brachten. Zum Abschied blicken wir zurück auf zehn Gespräche, die besonders im Gedächtnis geblieben sind.

1. Der Hackfleischliebhaber

Ein Mann kauft sich regelmäßig 60 Kilo Hackfleisch, um damit Sex zu haben.

2. Domian muss einen Korb geben

Eine Mutter ruft an, deren 15-jährige Tochter stark für Domian schwärmt.

3. Domian zeigt eine Anruferin an

Eine 29-jährige Anruferin erzählt, dass sie aus Prinzip nicht arbeiten gehen wolle und lieber Sozialleistungen beziehe. Domian kündigt an, sie bei der Polizei anzuzeigen.





4. Ein Neonazi am Apparat

Jürgen Domian verliert seine Geduld, als ein Neonazi am Telefon mit ihm über den zweiten Weltkrieg diskutieren will.

5. Extreme Angst vor Clowns

Eine Anruferin hat Halluzinationen von einem bösen Clown.

6. Sex mit Leichen

Ein Medizinstudent gesteht Domian, dass er seiner Nekrophilie nachgeht.

7. Ein Scientology-Aussteiger erzählt

Domian hat einen ehemaligen Scientologen am Telefon, der nun bedroht wird.

8. Ein verheirateter Mann hat eine Affäre mit einer 15-Jährigen

Domian ist fassungslos, als ein 37-Jähriger ihm erzählt, dass er eine 15-Jährige liebt.

9. Schmutziges von einer männlichen Domina

Eine männliche Domina ruft an und berichtet, wie sich seine Kunden von ihm erniedrigen lassen.

10. Die Katze im Backofen

Ein Anrufer erzählt, dass er seine Freundin mit deren besten Freundin betrogen hat - und dabei aus Versehen ihre Katze tötete.