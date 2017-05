Donald Trumps Sprecher im Gebüsch - perfekte Vorlage für TV-Parodie

Melissa McCarthy hat ihre Paraderolle gefunden. Die Komödiantin mimt Sean Spicer, Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump in der US-Show "Saturday Night Live". Die neueste Episode der Show: Spicers Stellvertreterin Sarah Huckabee Sanders hält eine Pressekonferenz im Weißen Haus ab, weil Spicer seine Pflichten als Reserveoffizier der Marine erfülle. "Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn sehen kann, wie er sich dort in den Büschen versteckt", sagt daraufhin eine Journalistin. Tatsächlich steht dort McCarthy im Spicer-Outfit und schaut durch das Fenster der Pressekonferenz zu. "Ich glaube, das ist eine Navy-Übung", sagt daraufhin Huckabee Sanders. "Dabei geht es um Tarnung. Weitere Fragen?"



Als Journalisten fragen, ob Huckabee nicht immer statt Spicer die Pressekonferenzen abhalten könne, stürmt McCarthy als Spicer den Raum. Mit einem Feuerlöscher geht er auf einen Journalisten los, der gerade noch sagen konnte, dass Spicer ja Leute drangsaliere. "Liar, liar, pants on fire" (dt.: "Lügner, Lügner, die Hose brennt"), reimt McCarthy als Spicer, während sie mit dem Pulverlöscher die Hose des Journalisten einsprüht. Dann schiebt sie Huckabee Sanders unsanft vom Rednerpult weg. Der Sketch geht noch weiter, bis Spicer von Trump eine Job-Garantie haben möchte. Doch der will Spicer küssen. "Ist das wie bei 'Der Pate', wo der Mafiaboss jemanden küsst und derjenige nie wieder gesehen wird?", fragt Spicer. "Ja", antwortet Trump. Den fast acht Minuten langen Clip auf Englisch können Sie hier ansehen.

Sean Spicer versteckt sich vor Journalisten

Der Sketch spielt auf eine Situation Ende vergangener Woche an. Nachdem Trump den FBI-Chef James Comey überraschend gefeuert hatte, soll Spicer sich mit seinem Team in ein Gebüsch am Weißen Haus zurückgezogen haben, um zu beraten, was man den wartenden Journalisten erzählt. Um in sein Büro zu gelangen, hätte Spicer sonst an den wartenden Journalisten vorbei gemusst. Das berichtet die "Washington Post". Es scheint, als würde Spicer weiterhin Material für McCarthy liefern. So kann sie ihre Paraderolle noch lange mit Leben füllen.