Kissen, Kajal und Körperpuder - das nehmen die Stars mit in den Urwald

Am Freitag beginnt das Dschungelcamp, vorab hat RTL schon verraten, welche Luxusgegenstände die Kandidaten mit in den Urwald nehmen. Auffällig ist, dass sich erstaunlich viele Teilnehmer um ihren Schönheitsschlaf sorgen. Wie sonst ist zu erklären, dass gleich fünf Stars ein Kopfkissen mitnehmen und sich zwei mit Ohrstöpseln für eine ruhige Nacht sorgen wollen? Vielen scheint ihr Aussehen im Busch so wichtig, dass sie Kosmetika für unverzichtbar halten So stehen Cremes und andere Kosmetika hoch im Kurs. Interessanter sind dagegen die ausgefallenen Gegenstände. Hier fällt Markus Majowski aus der Reihe, der ein Kreuz und Körperpuder mit ins Dschungelcamp nimmt.