Beef im Baumhaus

Die wichtigste Society-News vorab: Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen sind nur "befreundet". Sie sei für ihn "einer der wichtigste Gewinne dieser Schau" gewesen. Honey-Lächeln. Auch wirtschaftlich hat sich das Dschungelcamp für den Diplom-Schnösel nach eigener Aussage gelohnt. Er sei bereits für die nächsten zwei Monate ausgebucht. Mit "Appearances". Das ist, wenn man auf eine Party geht und dafür Geld kriegt.

Das war's aber auch schon mit Harmonie und Kröten auf dem Konto. Der Rest sind Zoff und Zank – und ein Megakrach. Normalerweise gilt beim Wiedersehen im Baumhaus ja die Regel, dass das Kriegsbeil im Camp begraben bleibt, und draußen alles wieder gut ist. Das war gestern anders. Hanka Rackwitz und Florian Wess ätzten erst gegen Honey – "Du bist nicht egoistisch, sondern egoman" – und warfen ihm "fehlende soziale Kompetenz und Intelligenz" vor. Vor allem ging es wieder um die Teamprüfung, bei der Honey einen zu dicken Hals für eine zu schmale Krause angegeben hatte und ausgestiegen war. Seine aktuelle Erklärung dafür: "Ich wollte nicht fixiert werden wie ein Schlachtvieh". Und was sein viel kritisiertes Lächeln nach dem Abbruch anging, sei er nun mal so geboren, dass er lächle. Der glückliche Idiot.

Dschungelcamp-Finale: Kamelhirn und Krokodilvagina - die Ekelprüfungen am letzten Tag Fullscreen

Markus Majowski: Komplett vom Heiligen Geist gepackt

Doch das war nur Mumpitz im Vergleich zum Beef, der drei Werbeblöcke später den australischen Urwald erschüttern sollte. Bis es so weit war, wurde gebetet. Pastor Markus Majowski hatte in der ersten Reihe Platz genommen und predigte Gelassenheit und Versöhnung. Er habe Gott während seiner Zeit im Camp gebeten, ihn geduldig alles hinnehmen zu lassen, das er ohnehin nicht ändern könne. Dann packte den Telekom-Mann der Heilige Geist komplett, und er hüpfte mit seinen kurzen Beinen die Kanzel hoch und verkündete der versammelte Camper-Gemeinde: "Wir haben alle die Tür aufgemacht, auf der "Liebe" steht, und nicht die Tür, auf der "Groll" steht.

Das war selbst Gott zu kitschig. Er schickte einen mächtigen Donnerkeil in den Dschungel – ziemlich genau zwischen Hanka und Fräulein Menke. Das war einigermaßen überraschend. Dass Hanka Heillos im Zentrum eines Eklats stehen würde, okay. Die ging allen auf den Sack. Aber die Kurzzeit-Camp-Mutti? Die war so schnell weg vom Fenster, dass man sie gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Ein Einspieler aus dem Hotel Versace holte sie zurück in die Arena. Die schlimmsten Giftschlangen sitzen halt nach wie vor in der RTL-Regie.

Fräulein Menke gab jedenfalls zu Protokoll, dass sie Hanka ihre Ängste und Neurosen nicht abnehme, und warf ihr vor, dass sie sich auf Kosten von wirklich psychisch Kranken einen Vorteil verschaffen wollte. Bäm! Treffer versenkt. Hanka eins: "Das ist definitiv nicht wahr." Hanka zwei: "Ich dachte, ich kann dir vertrauen." Hanka drei: "Ich erkenne die Franziska nicht mehr." So heißt die Menke im bürgerlichen Leben.

Dschungelcamp: Spielt Hanka ihre Verrücktheit nur?

In der nächsten Eskalationsstufe wurde es richtig hässlich. Dinge wurden ausgeplaudert, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Dass die Menke etwa Hanka vor der Baumhaus-Show um ein klärendes Gespräch gebeten habe, weil sie wusste, welcher Clip da gezeigt würde. Die Paketzustellerin revanchierte sich bei der TV-Maklerin für diesen Leak mit der Information, dass deren sechswöchige Konfrontationstherapie, die sie nach dem Dschungel machen wird ("Dort umarmt man Menschen, ohne sich danach zu waschen"), von den Medien begleitet und bezahlt werde. Die klare Unterstellung: Hier spielt jemand die Verrückte und versucht, das auch noch zu vermarkten.

Hanka rief fuchsteufelswild: "Das ist mir jetzt zu falsch!", und stand schon, um das Urwaldstudio zu verlassen, besann sich aber eines Besseren und erklärte, warum sie im Camp plötzlich einige Mitbewohner doch anfassen konnte: "Zwänge kennen keine Logik. Ich habe vor Löffeln Angst, vor Tassen aber nicht." Fräulein Menke ungerührt: "Ich halte das alles für Taktik." Aussage stand gegen Aussage. Die Kontrahentinnen gingen unversöhnt auseinander. "Es ist nur eine TV-Show – that’s it", sagte Honey einmal in seinen wenigen lichten Momenten. Zum Abschluss der Staffel gab es nochmal eine gute Show – ja, das war es.