Kader hungert, aber bei Hanka läuft's

Tag 2 im Dschungelcamp und schon tritt das Traumpaar der Zuschauer gegeneinander an. Aber nicht alle halten sich so zurück wie Alexander "Honey" Keen und Florian Wess.

"Im nächsten Leben werde ich Pizzateig!", sagt Thomas "Icke" Hässler.

"Nun verstehe ich, warum Menschen sich gegenseitig essen," sagt Kader Loth. "Ihr solltet Messer und Gabeln verstecken!"

"Du sitzt im Warmen, während Du Gedanken in Deinem Hirn verstellst", sagt Markus Majowski während seiner Meditation am Morgen.

"Jetzt wissen wenigstens alle, dass Marc Terenzi und ich beschnitten sind," sagt Alexander "Honey" Keen.

Und dann sorgt noch Hanka Rackwitz für Aufsehen, weil sie statt der Toilette den Bach benutzt. Aber davon haben die Prominenten im Camp noch gar nichts mitbekommen. Die Zuschauer schon.

Die besten Sprüche der Bewohner und die Tweets von Zuschauern zu Tag 2 im Dschungelcamp 2017.