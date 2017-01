Gina-Lisa Lohfink und ihre Männer - eine unglückliche Geschichte

Tag 6 im Dschungelcamp 2017 von RTL: Gina-Lisa Lohfink sitzt mit Fräulein Menke und Alexander "Honey" Keen am Pool und kommt auf das Thema Männer zu sprechen. Sie nennt keine Namen, aber ihre Bilanz fällt schlecht aus. Ihr sei so viel angetan worden von Männern und sie habe so viel verziehen. Aber das solle sich nun ändern.

Nicht nur Mit-Dschungelcamper Marc Terenzi dürfte darüber nicht glücklich sein - immerhin war auch er mal mit Gina-Lisa Lohfink liiert. Der Tiefpunkt von Lohfinks Erfahrungen mit Männern dürfte aber eh der Gerichtsprozess im Jahr 2016 gewesen sein, als es um die Frage ging, ob Lohfink zwei Männer zu Recht oder zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Bleibt zu hoffen, dass sie mit ihrem aktuellen Freund endlich den richtigen Mann an ihrer Seite hat. Aber über den wollte sie am Pool im Dschungelcamp dann doch nicht sprechen.