Hanka Rackwitz muss im Dschungel Antidepressiva nehmen

Hanka Rackwitz ist im Dschungelcamp auf Antidepressiva angewiesen. Die 47-jährige Fernseh-Maklerin machte in den vergangenen Tagen in der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit enormen Stimmungsschwankungen von sich reden. Nun eröffnete die Dschungelcamp-Teilnehmerin, dass sie auch im australischen Urwald auf Antidepressiva angewiesen ist.

Rackwitz verriet der "Bild"-Zeitung bereits vor ihrer Abreise: "Ich muss meine Tabletten auch im Dschungel nehmen." Der zuständige Sender RTL scheint damit kein Problem zu haben. Auf Nachfrage der Zeitschrift "Bunte" erklärte man: "Grundsätzlich gilt: Wenn ein Kandidat außerhalb des Camps regelmäßig Medikamente benötigt, erhält er diese auch während der Zeit im Camp. Ob und wenn ja, für welche Kandidaten dies in der aktuellen Staffel gilt, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht."



Rackwitz machte sich im Dschungelcamp unbeliebt



Rackwitz machte sich bislang bei ihren Mitcampern im Dschungelcamp nicht besonders beliebt. Ihre gute Laune, als sie erfuhr, dass Mitkonkurrentin Kader Loth erneut zur Ekelprüfung antreten muss, brachte das ganze Camp gegen sie auf. Munter frohlockte sie: "Ich bin's nicht. Ich bin's nicht! Gut, so ein Schnapsglas voll Sperma kostet ja schon Überwindung. Als Frau bist du es ja gewohnt. Ihr wisst gar nicht wie das schmeckt, he? Es hat so ein bisschen einen Abgang wie Rhabarber, so ein bisschen pelzig und sehr nach Eiweiß. Nicht so lecker."



Fußballstar Thomas Häßler reichte es schließlich und er forderte: "Nun lass sie doch mal in Ruhe! Die muss damit doch erst mal selbst fertig werden." Jens Büchner sprang dem Model ebenso bei und erklärte: "Du weißt doch selber wie das ist, wenn man die Nachricht kriegt."

Rackwitz wahrt Chancen auf Dschungelkrone

Bei den Zuschauern ist Rackwitz aber beliebt. Bei etlichen Dschungelprüfungen schaffte sie es, ihre Ängste zu überwinden. Am Mittwochabend holte sie zusammen mit Nicole Mieth sogar zwölf Sterne. Rackwitz könnte somit eine der Anwärter auf die Dschungelkrone sein.