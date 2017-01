Känguru Honey setzt Marc Terenzi unter Strom

Er bleibt das dominierende Thema im Dschungelcamp: Obwohl er sich am Sonntag der Dschungelprüfung verweigert hat und damit dem kompletten Team das Abendessen verdorben hat, schickten die Kandidaten Alexander "Honey" Keen erneut auf Sternejagd. Zusammen mit Marc Terenzi traten sie zur Prüfung "Unter Strom" an. Darin schlüpfte Honey in ein Kanguru-Kostüm, auf dessen Kopf sich zwei Drähte befanden. Die musste er an einem heißen Draht entlang balancieren. Da er nicht nach oben gucken konnte, gab Marc Terenzi von seinem Stuhl aus Anweisungen. Bei jeder Berührung mit dem Draht bekam Marc einen Stromschlag, dazu wurde eine Ladung Ungeziefer über ihm ausgeschüttet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten riss sich das Team zusammen und holte fünf Sterne.

