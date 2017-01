Würg! Der erste Dschungel-Tag in Bildern

Der erste Tag im Dschungelcamp 2017 brachte bereits einige Kandidaten an die Grenzen: Markus Majowski schimpfte über einen unsauberen Wasser-Behälter, Fräulein Menke verweigerte eine Ekelprüfung. Gleich zu Beginn mussten die Teilnehmer sich in zwei Gruppen aufteilen - wählen mussten Hanka Rackwitz und Alexander Honey Keen abwechselnd. So wurden erste Sympathien und Unsympathien klar. Team Gelb besteht aus den Dschungel-Kandidaten Hanka Rackwitz, Franziska Menke, Florian Wess, Icke Häßler, Kader Loth und Jens Büchner. In Team Blau treten Marc Terenzi, Nicole Mieth, Markus Majowski, Sarah Joelle Jahnel, Gina-Lisa Lohfink und Honey für die Dschungel-Krone an. Die Bilder vom ersten Tag gibt's in der Fotostrecke.