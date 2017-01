Durchbeißen statt verweigern

Tag 12 im Dschungelcamp. Während sich vor allem bei Thomas "Icke" Hässler der Zigarettenentzug bemerkbar macht, versucht Malle-Jens die Leute mit seinen Saufgeschichten. 7000 Euro will er in drei Monaten versoffen haben. An den Rand ihrer Beherrschung bringt die Dschungelprüfung namens "Dschungel-Casino" Hanka Rackwitz und Marc Terenzi. Nach Roulette, Black Jack und Co. warten auf die beiden Tierteile, die sie essen sollen: Krokodilpenis, gegrillte Vogelspinne und den Anus eines Straußes etwa. Am Ende sollen sie aus Fischaugen mit den Zähnen das Blut herauspressen und ein Schnapsglas voll davon trinken. Die verständlicherweise magere Bilanz dieser Prüfung: nur ein Stern.

Nachdem Gina-Lisa Lohfink am Morgen das Camp verlassen musste, erwischt es am Ende des Tages Alexander "Honey" Keen, der bei den Zuschauern nicht mehr wohl gelitten ist. Seine verweigerte Dschungelprüfung hat ihn wohl einiges an Sympathien gekostet.