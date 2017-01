Es macht immer Tuut-Tuut - Kader Loth bei der Dschungelprüfung

Ich halte es heute ganz mit Edmund Stoiber und der "gludernden Lot(h)":

"Es muss zu schaffen sein, meine Damen und Herren,

wenn ich das Dschungelcamp ansehe,

die Repräsentanten dieser Show an der Spitze,

bei den Prüfungen, um das Lagerfeuer,

dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens

sozusagen in die gludernde Loth,

in die gludernde Flut,

dass wir das schaffen können und deswegen...

in die lothernde Flut, wenn ich das sagen darf,

und deswegen, meine Damen und Herren ..."



(Okay, leicht abgewandelt. Das Original gibt's hier ab Minute 3:14