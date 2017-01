Lothergate! Kader zeigt uns den Stinkefinger

Kaum sind die Neuen da, beginnen die Alten zu revoltieren. Markus Majowski machte im Dschungeltelefon eine klare Ansage: "Ihr könnt das Spiel auch alleine weiterspielen." Streitpunkt im vereinten Dschungelcamp waren die neuen Klamotten, die das Team Snake Rock bei seinem Einzug ins Base Camp erhielt. Auch Markus und seine Revolutionsgefährten verlangte es nach frischer Garderobe.



Kader Loth hatte sich davor bereits als blindes Boxenluder versucht. Diese Rolle war dem Reality-TV-Reptil eigentlich wie auf den Leib geschrieben. Bei der Dschungelprüfung "Der große Preis von Murwillumbah" musste sie am Steuer eines kleinen Cabrio-Buggys mit einer blickdichten Brille eine Runde durch den Dschungel drehen. Unterstützung erhielt sie von Auswanderer-Jens, der neben ihr mit dem Rücken zur Fahrtrichtung saß und nichts hören konnte - und von Botox-Florian, der auf dem Rücksitz Platz genommen hatte und nur mit Gesten Navigationshinweise geben durfte.



Kader Loth, die Bruchpilotin im Dschungelcamp



Das Unternehmen geriet erwartungsgemäß zur Tour de Karambolage. Kader setzte ihren Boliden erst einmal in die Reifen-Absperrung und blieb an der Auffahrt zu einer Wippe hängen. Große Teile des von RTL für die Strecke vorgesehenen Unterhaltungsprogramms - darunter eine Ameisen-Dusche, pürierte Fischabfälle und ein Dschungel-Cocktail - verpasste die Bruchpilotin. Null Sterne lautete ihre Bilanz - zum dritten Mal in Folge.



Sarah Joelle Jahnel, Kader Loths Kontrahentin vom Base Camp, hatte ihre Sache da deutlich besser gemacht. Gemeinsam mit ihren "Crash Test Dummies" Markus Majowski und Marc Terenzi holte sie vier Sterne. Der gebürtige Ami nach der Spritztour: "We had Spaß.“

Kader Loth muss erneut zur Prüfung



Was sonst noch passierte: Unheilpraktikerin Hanka Rackwitz brachte Jens Büchner von der Pritsche auf die Barrikaden ("Sie nervt halt sehr stark“) und - die eigentliche Sensation - entlockte Icke Hässler seinen ersten zusammenhängenden Satz der Staffel: "Jetzt laberst du der 'n Schnitzel an die Glocke.“ Und, ach ja, Kader wurde von den Zuschauern in die nächste Dschungelprüfung geschickt und droht: "Ich kündige." Im Dschungeltelefon zeigte sie uns, was sie von den vielen Dschungelprüfungen hält und streckte den Mittelfinger empor. Lothergate!