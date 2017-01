"Oh, ihr armen Hasen" - Honey und Gina-Lisa schlaflos im Dschungel

Am achten Tag im Dschungel verabschiedete sich Sarah Joelle, die nach dem Aus sogleich über Hanka lästerte und befand: "Hanka darf nicht gewinnen." An Tag neun durften Honey und Gina-Lisa auf Schatzsuche gehen. Ihre Belohnung? Ein Straußenei. Voller Stolz trug Honey das Ei ins Camp. Kein Schlaf und trotzdem gute Laune. Jens rief nur "bravo". Jens selbst musste derweil mit Marc Terenzi zur Dschungelprüfung antreten. Beide mussten sich an einem Seil über eine Schlucht ziehen. Die Sterne hingen an Bändern, die sich die beiden zuwerfen mussten. Gar nicht so einfach. Am Ende gilt schlicht Marcs Satz: "Zwei Sterne ist besser als Null".