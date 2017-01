Was macht eigentlich Maren Gilzer?

Maren Gilzer, 1960 in West-Berlin geboren, ließ sich zur Technischen Zeichnerin ausbilden, ehe sie für Karl Lagerfeld oder Wolfgang Joop modelte. 1988 begann sie beim "Glücksrad". Es folgten Schauspielauftritte, unter anderem in Dieter Wedels "Schattenmann". Von 1998 bis 2014 war Gilzer in der Serie "In aller Freundschaft" zu sehen. Und 2015 als Kandidatin von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus": Die Zuschauer kürten sie zur Dschungelkönigin. Seither präsentiert sie auf Youtube "Maren Gilzer TV".