Von "Hankas Pipileaks" bis "Gähneration Dschungelcamp" - das Beste aus 16 Tagen

"Die einzige, die zumindest mit echten Dämonen zu kämpfen hat, ist Hanka. Was für ein Wahnsinn. Das ist wie mit Höhenangst auf einem Felsvorsprung Urlaub machen. Oder mit Ramona Leiß im Aufzug steckenbleiben. Wenn Hanka eine 'komische Stimmung' hat - Panik? Psychose? -, friert sie mitten in der Bewegung ein wie dieser Fuchs, der neulich in die Donau gefallen ist." (Mark Stöhr über Hanka Rackwitz)