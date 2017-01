Honey, Honey - so geht's richtig

"Ich freue mich, mit Gina-Lisa die Prüfung zu machen, weil wir uns extrem gut verstehen", schleimt Honey. Wie seine Ex-Freundin Kim Hnizdo war die 30-Jährige auch Teilnehmerin bei "Germany's Next Topmodel". Die Dschungel-Prüfung besteht aus zwei Teilen. Zuerst sollen die Camper fünf Minuten in einer Glaskammer gemeinsam mit zahlreichen Tieren liegen. Dann soll ein Ball aus einer Box in Schulterhöhe geholt werden. Um an den Ball zu kommen, müssen zehn Flügelschrauben abgedreht werden. Der Ball muss anschließend in eine Röhre gelegt werden. Das Team, dessen Bälle zuerst herausrollen, hat gewonnen.



Gina-Lisa Lohfink und Kader Loth müssen aufgeben

Alle Vier erklären sich bereit, die Prüfung zu absolvieren, aber Kader bekommt Panik. "Nein, ich möchte nicht, ich will nicht. Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", ruft sie den berühmten Satz und gibt auf. Gina-Lisa muss die Prüfung ebenfalls abbrechen, als Ratten über sie krabbeln. "Ich möchte nicht, dass die in meine Brüste reinkriechen!“ jammert die 30-Jährige. Sie zittert am ganzen Körper, beginnt zu weinen und wird schließlich von Dr. Bob befreit.

Also müssen Hanka und Honey ran. Zuerst werden acht Schlammkrabben in den Fußbereich gelassen und die 47-Jährige flippt aus. "Die beißen. Bitte nicht. Ich will nicht! Die fassen mich die ganze Zeit an! Ich will nicht, lasst mich raus." Es folgen 15 Ratten auf den Bauch, die Hanka erträgt. "Das geht, das geht. Die mag ich. Ach, ihr kleinen süßen Schnuffelmäuschen!", sagt die Dresdnerin.

Honey gewinnt Dschungelprüfung gegen Hanka

Auch Honey hält die fünf Minuten zwischen Ratten, Spinnen und Kakerlaken aus und schafft es danach als erster, den Ball abzuschrauben. Der 34-Jährige holt erneut sechs Sterne für sein Team. Und was sagt Honey nach dem Duell? "Ich habe mich nur auf mich konzentriert. Hab' an das Team gedacht. Das war natürlich auch eine Selbstüberwindung. Es war krass das zu machen." Gina-Lisa steht glücklich neben ihm und kann gar nicht aufhören, Honey anzuhimmeln, zu loben und zu umarmen.