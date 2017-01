Kader unter der Schleimdusche und Pipi-Probleme bei Hanka

Honey und Florian duellieren sich in der Dschungelprüfung "Das Schlimmbad". Dafür müssen die beiden in ein Becken mit vier Kammern abtauchen. Dort geht es darum, maximal sechs Sterne einzusammeln: mit dem Mund, der Zunge und den Händen. In der Hauptkammer wird Honey noch vor Beginn der Prüfung nervös. "Es ist extrem eng hier und wenn ich mich hier verfange?" jammert er. "Jede Kammer kann natürlich von uns geöffnet werden, wenn ihr wirklich Angst habt. Wir haben für alle Fälle Taucher da unten und es kann euch nichts passieren", beruhigt ihn Moderator Daniel Hartwich.

Jammerlappen Honey gewinnt gegen Florian

In den Kammern erwarten Honey und Florian allerlei Getier wie etwa ein Baby-Krokodil, Wasserspinnen, Kröten und Fischabfälle. Am Ende macht Honey das Rennen und sammelt als erster alle sechs Sterne ein. "Ich gönne dir den Sieg, herzlichen Glückwunsch!", sagt Florian kleinlaut. Als Belohung erhält Honey Essen für sein Team.

Dschungelcamp, Tag 1: Würg! Der erste Dschungel-Tag in Bildern Fullscreen

Kader Loth und Marc Terenzi unter der Schleimdusche

Kader Loth und Jens Büchner treten gegen Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel zur Schatzsuche an. Sie müssen mit Stöcken Kästen über sich in Position halten. Wer am längsten durchhält, gewinnt den Schatz. Malle-Jens hält tapfer durch, bei Kader Loth dauert es hingegen nur wenige Sekunden, bis sie schlapp macht. Was die Promis vorher nicht wissen: In den Kisten befindet sich Melassenschleim, der sich über sie ergießt. "Das war zu schwer“, jammert Kader. Jens witzelt: "Du siehst gut aus!"

Sarah Joelle beginnt zu summen und erklärt dann: "Ich kann nicht mehr!" Doch bevor der Schleim auf ihr landet, ist sie bereits zur Seite gesprungen. Marc, der zwar gewinnt, schafft es nicht und wird übergossen. Da Marc die meiste Kraft in den Armen bewiesen hat, geht die Schatztruhe an Team Base Camp.

Probleme ganz anderer Art hat Hanka Rackwitz. Sie stört sich am Dschungelklo und sucht im Freien nach Alternativen. Die 47-Jährige setzt sich an einer tiefen, verstecken Stelle mit ihrer Hose in den kühlen Bach. Danach sieht sie sehr erleichtert aus und verlässt mit nasser Hose ihr persönliches Örtchen.