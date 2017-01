Die Nacktmasche der Dschungelfrauen

Karriereknick und Dschungelcamp gehören für deutsche Stars häufig zusammen. Aber nicht nur das. Für mindestens eine Teilnehmerin der RTL-Show kommt noch etwas hinzu: Ein Nacktshooting für den Playboy! In diesem Jahr versucht sie sich mit freizügigen Fotos ins Gespräch zu bringen: Serien-Star Nicole Mieth aus „Verbotene Liebe“. Für die Februar-Ausgabe zeigt die 26-Jährige in bewährter Manier viel nackte Haut. Sie schlüpft damit in die Fußstapfen von Claudelle Deckert, Giulia Siegel oder Gundis Zámbó Denn auch diese Damen präsentierten sich zeitgleich mit dem Einzug ins Camp nackt in dem Herrenmagazin.

Warum sie das machen? Mit dem Playboy-Coup profitieren die Kandidatinnen von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gleich doppelt. Denn neben der fünfstelligen Playboy-Gage erhöhen sich die Chancen im Camp zu bleiben.

Und dort werden Nicole Mieth und Co. eben auch nach Verweildauer bezahlt.

Aber der Playboy-Star bekommt in diesem Jahr sehr freizügige Konkurrenz: Sarah Joelle Jahnel. In der Show "Adam sucht Eva" machte sie schon als Nackedei von sich reden. Auch sie hat im Vorfeld schon mal die Hüllen fallen gelassen. Gemeinsam mit Nackt-Model und Ex Dschungel-Star Micaela Schäfer. Doch auch Dschungel-Kollegin Kader Loth kündigte via „Bild“ an: "Natürlich wird man mich auch ab und zu nackt sehen. Ich habe ja nichts zu verbergen!"

Einer hat dabei auf jeden Fall schon gewonnen: Der Sender RTL. Der braucht sich über schlechte Quoten nicht zu sorgen, angesichts so viel nackter Haut.