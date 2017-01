Foto verrät: Das sind die beiden Dschungelcamp-Teams

"Kein Kommentar." Das ist die Antwort von RTL auf die Frage, ob im Dschungelcamp 2017 wie im vergangenen Jahr zwei Teams gebildet werden. Der Kölner Sender möchte Details zur Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geheim halten, um die Spannung bis zum Start der neuen Staffel heute um 21.15 Uhr aufrecht zu halten.

Doch ein von der RTL-Pressestelle veröffentlichtes Foto verrät: Ja, es gibt zwei Teams. Und es zeigt sogar schon, welcher Teilnehmer in welchem ist. Auf dem am Donnerstagabend veröffentlichten Bild tragen die Dschungelcamp-Kandidaten Shirts mit unterschiedlichen Farben. Die einen gelb, die anderen blau. Somit ist klar: Es gibt zwei Teams.

Im Dschungelcamp-Team Gelb sind:

- Ex-Fußball-Weltmeister Thomas Häßler

- Mallorca-Auswanderer Jens Büchner

- Botox-Boy Florian Wess

- TV-Maklerin Ranka Hackwitz

- Trash-TV-Ikone Kader Loth

- Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke

Das Dschungelcamp-Team Blau besteht aus:



- Ex-"GNTM"-Model Gina-Lisa Lohfink

- Werbe-Nervensäge Markus Majowski

- Nackedei-Luder Sarah Joelle Jahnel

- Schönling Alexander "Honey" Keen

- Sarah-Connor-Ex-Mann Marc Terenzi

- Ex-Serienstar Nicole Mieth

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung durften die Kandidaten ihre Teams erstmals selbst bestimmen. Der Sender legte lediglich zwei Prominente fest, die dann - wie früher im Sportunterricht - ihre eigenen Teammitglieder wählten.



Bewohner zogen Mittwochabend ins Dschungelcamp

Zu sehen bekommen die RTL-Zuschauer das erst am Freitagabend ab 21.15 Uhr, wenn Sonja Zietlow und Daniel Hartwich live aus dem Baumhaus im australischen Dschungel die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" starten.



Der Einzug der zwölf Prominenten fand bereits am Mittwochabend deutscher Zeit statt (Donnerstagmorgen Ortszeit in Australien). Wie in jedem Jahr strahlt RTL einen Zusammenschnitt davon in der ersten Show aus, ehe dann live in den Dschungel geschaltet wird.