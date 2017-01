Ein getrenntes Paar könnte im Dschungelcamp sicherlich für viele Emotionen und noch mehr Unterhaltung sorgen - besonders, wenn die Trennung so explosiv ablief wie bei Sarah und Pietro Lombardi. Die beiden Reality-TV-Darsteller wollten aber leider nicht, hieß es vorab in den Medien. Stattdessen konnte RTL ein anderes Ex-Pärchen in den australischen Dschungel locken: Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi.

Denn ja, die beiden waren einmal liiert. 2009 war das und die Romanze dauerte knappe sechs Monate - aber immerhin. In der kurzen Zeit turtelten Lohfink und Terenzi auf zahlreichen roten Teppichen, der ehemalige Boyband-Sänger sprach sogar von gemeinsamen Kindern. Doch daraus wurde nichts. Acht Jahre und drei Kinder von drei verschiedenen Frauen später sehen sich die beiden nun in Australien wieder. Sie sind das erste Ex-Paar, das sich in einer Staffel den Dschungelprüfungen stellt.

So reagiert Gina-Lisa Lohfink auf Marc Terenzi im Dschungelcamp

"Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich bin gespannt", sagte Gina-Lisa Lohfink kurz vor dem Abflug ins Dschungelcamp der Zeitschrift "Gala". Und auch wenn Gerüchten zufolge das Ende unschön gewesen sein soll - mit viel Ärger ist nicht zu rechnen. "Ich möchte Ruhe und Harmonie", betonte Lohfink außerdem.

Neben ihr und Terenzi flogen am Freitag noch zehn weitere Kandidaten ins Dschungelcamp. Markus Majowski, Nicole Mieth, Jens Büchner, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Kader Loth, Thomas Häßler, Fräulein Menke, Alexander "Honey" Kühn und Sarah Joelle Jahnel nehmen ebenfalls an der RTL-Show teil. Los geht es am kommenden Freitag, 13. Januar, es ist die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" in Deutschland. Moderiert wird die Sendung von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, wer von den Zuschauern zum Dschungelkönig gewählt wird, entscheidet sich am 28. Januar.