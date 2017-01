Heißer Flirt und kühle Drinks

Schon wieder Kader Loth! Die 44-Jährige musste am vierten Tag im Dschungelcamp bereits zu ihrer dritten Dschungelprüfung antreten - und war darüber naturgemäß wenig amüsiert. Beim "Großen Preis von Murwillumbah 2017" durfte sich sich jeweils zwei Mitfahrer aussuchen - sie entschied sich für Jens Büchner und Florian Wess. In der aus den Vorjahren bekannten Prüfung hat der Fahrer die Augen verbunden, der Beifahrer sitzt mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und kann nichts hören, während der dritte Star vom Rücksitz aus die Strecke überblickt, er aber nicht sprechen darf. Für das Team Base Camp trat Sara Joelle Jahnel an, sie brachte Markus Majowski und Marc Terenzi zur Unterstützung mit. Bei der gemeinsamen Nachtwache am Lagerfeuer kommen sich derweil Gina-Lisa Lohfink und "Honey" Keen näher. Es knistert gehörig zwischen den beiden.