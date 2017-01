Ich seh' dir in die Augen, Kleines

Tag 7 im Dschungelcamp: Sarah Joelle musste schon wieder zur Dschungelprüfung - und machte nach ihrer starken Performance vom Montag beim "Großen Preis von Murwillumbah" erneut eine gute Figur. Insgesamt sieben von zwölf Sternen holte sie im "Dschungelschlachthof" - und das, obwohl sie eine Phobie vor toten Tieren hat. Entsprechend sauer war sie hinterher über die ihr aufgetragene Prüfung.

Auch Kader Loth kämpft mit den Folgen ihrer Dschungelprüfung. Am Dienstag war sie von einer Schlange gebissen worden. Der Vorfall verfolgt sie noch in ihren Träumen: Sie schreckt aus dem Schlaf auf, doch Thomas Häßler gelingt es mit seiner ersten starken Aktion in sieben Tagen, die 44-Jährige zu beruhigen.