Sarah Joelle schwitzt, Honey kneift - die verpatzte Schatzsuche

Und täglich grüßt das Murmeltier: Am fünften Tag im Dschungelcamp musste Kader Loth zu ihrer vierten Dschungelprüfung antreten. "Ein bisschen nervös bin ich auch. Aber was soll ich machen. Da muss ich durch!", sagte das Model, doch dann überwand sie ihre Ängste und kroch in die Höhle. Sie ließ sich von Schlangen nicht vertreiben, trotzte einem Waran und auch ein Schlangenbiss konnte sie nicht zur Aufgabe zwingen. So holte sie letztlich neun von zwölf Sternen - eine beeindruckende Leistung. "Ich glaube, die letzten Niederlagen haben mich so motiviert, dass ich heute die Ängste total unterdrückt habe", sagt Kader Loth anschließend stolz.



