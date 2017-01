Die letzten Stunden vor dem Einzug - alle wollen Terenzi

Bevor sie in ihr großes Abenteuer aufgebrochen sind haben es sich die zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer noch einmal richtig gut gehen lassen: Am Strand Australiens feierten Kader Loth, Sarah Joelle Jahnel, Alexander "Honey" Keen, Nicole Mieth, Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi, Markus Majowski, Thomas Häßler, Florian Wess, Hanka Rackwitz, Fräulein Menke und Jens Büchner eine kleine Party. Dabei stand vor allem Marc Terenzi im Mittelpunkt. Auf vielen Bildern suchen die weiblichen Stars seine Nähe. Vor allem Gina-Lisa Lohfink und Sarah Joelle Jahnel scheinen an dem Exmann von Sarah Connor interessiert zu sein. Damit dürfen sich die Zuschauer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Hoffnungen auf einen Dschungelflirt machen.