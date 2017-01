Ausgegrinst - Honey muss das Camp verlassen

Dschungelcamp-Verlierer des Tages:

Marc Terenzi und Icke Häßler verlieren an Tag 12 im Dschungelcamp - und zwar die Nerven. Marc fabuliert von "de Regeln, de Regeln, de Regeln" und verzweifelt an Hanka Rackwitz und Kader Loth, für Icke wird der Zigaretten-Entzug zum Kampf ums Überleben. Da können auch die zwei, drei hastigen Züge an Gina-Lisas Backup-Dippe nur kurz drüber weghelfen. Der Mann steht am Abgrund.

Held des Tages:

Familienversöhnung am Lagerfeuer in Murwillambah und für Florian Wess kam es im besten Sinne ganz dicke. Die traditionelle Feldpost wurde vorgelesen und Flos Bruderherz hatte sich ordentlich ins Zeug gelegt: "Ich habe dich all die Jahre mit größter Skepsis im TV verfolgt und mittlerweile muss ich sagen, ich bin stolz auf dich. Ich sehe einen Menschen, den ich so als Bruder nie hatte. Jemand der für sich und seine Sache einsteht, ganz egal was der Rest der Welt von ihm denkt. Dich so zu sehen gibt mir Kraft und Mut, auch weiterhin deinem Beispiel zu folgen, drogenfrei meinen Zielen zu folgen, auch wenn es mir immer noch schwer fällt." Brüderliche Versöhnung über tausende Kilometer Distanz, eine ganz emotionale Nummer. Heldenhaft, ihr beiden Wessis!

Dschungelcamp, Tag 12: Marc und Hanka würgen sich durchs Casino Fullscreen

Dschungelprüfung des Tages:

Hanka und Marc, in der Nacht zuvor noch im Lagerfeuer-Wortgefecht, mussten sich jetzt wieder zusammenreißen und gemeinsam zur Prüfung antreten. Im "Dschungel-Casino" gab es drei Stationen: Am Roulette waren zwei Sterne zu holen, beim Black Jack ebenfalls zwei und und am einarmigen Banditen drei Sterne. "Es ist unsere erste Prüfung zusammen. Und ich denke, wir sind beide bisschen so `Katastrophe` im Kopf… das passt zusammen." hatte Marc die Lage ganz gut eingeschätzt. Katastrophal auch die angebotenen Speisen: Fischaugen und Penis, Vagina und Kakerlaken, da verging nicht nur dem Publikum der Appetit. Am Ende kamen die beiden auf einen kümmerlichen Stern.

Zitat des Tages:

Hanka angesichts der Snacks aus der Unterleibsregion: "Ich ess' die ganze Zeit Pimmel, aber das kriege ich nicht runter!" Auch schön ihr Spruch über die Kakerlaken: "Also, gebacken wären sie okay." Mahlzeit"

Abgang des Tages:

Keene Chance für Alexander: Nach der Totalverweigerung vorgestern hatte sich Alexander Honey Keen gestern wieder ein wenig Sympathien erkämpft und auch die heutigen Tränen beim Vorlesen der Feldpost, machten Honey wieder etwas menschlicher, dennoch: Das Publikum kannte keine Gnade, Alexander "Honey" Keen hat ausgegrinst und muss das Lager verlassen.