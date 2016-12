"Kasalla!" Thorsten Legat ist ein Meister der derben Sprüche. Bereits im Dschungelcamp stellte er seine Schlagfertigkeit unter Beweis, teilte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor allem gegen Mit-Kandidatin Helena Fürst aus.

Thorsten Legat erkennt Angelique Kerber nicht

In der Spielshow "Schlag den Star" traf Legats Zorn jetzt eine andere Frau. Beim Duell gegen Detlef D. Soost sollte der ehemalige Bundesliga-Profi Prominente an einer Fotowand erkennen. Damit hatte Legat allerdings seine Probleme. So recht wollten ihm die Namen der abgebildeten Stars nicht einfallen.

Als das Foto von Tennis-Königin Angelique Kerber erschien, ließ sich Legat zu dem Satz "Was ist das für eine Hackfresse" hinreißen. Auch die Weltranglisten-Erste erkannte der Ex-Fußballer nicht.

Legat entschuldigt sich via Facebook

Nachdem sich viele Zuschauer bei Twitter und bei Facebook über die Entgleisung beschwert hatten, entschuldigt sich Legat nun kleinlaut in einem Facebook-Video. "Das tut mir unsagbar leid und ich möchte mich dafür bei Angelique Kerber - unserer Nummer 1 im Tennis - in aller Form entschuldigen. So etwas darf mir nicht passieren! Ich bin am Boden zerstört!", schrieb Legat.



Immerhin zeigt sich der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer einsichtig.

Fullscreen

Strafbefehl gegen Mutter von Nathalie Volk

Schlechte Nachrichten für Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Nathalie Volk: Ihre Mutter bekommt wegen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einen Strafbefehl erteilt. Grund: Viktoria Volk ist Lehrerin und begleitete ihre Tochter nach Australien, wohnte dort im Hotel Versace, während Nathalie die Dschungelstrapazen über sich ergehen lassen musste. Das Problem: In der fraglichen Zeit waren keine Schulferien. Eine Bitte um Beurlaubung hatte der Schuldirektor ausgeschlagen. Volk meldete sich daraufhin krank. Dafür muss sie nun eine saftige Geldstrafe zahlen.

Mutter von Nathalie Volk meldete sich krank

Das Amtsgericht Soltau erteilte einen Strafbefehl über 7000 Euro (100 Tagessätze à 70 Euro) gegen die Frau. Die Staatsanwaltschaft unterstellt, dass Viktoria Volk die Krankschreibung eingereicht habe, obwohl gar keine Erkrankung vorlag. Der Strafbefehl gehe davon aus, "dass die Lehrerin die von ihr aufgesuchte Ärztin durch wahrheitswidrige Angaben zur Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen eines Erschöpfungszustandes veranlasste, um ihre Tochter im Januar 2016 in das sogenannte 'Dschungelcamp' (RTL-Sendung) nach Australien begleiten zu können."

Ihren Job könnte die verbeamtete Lehrerin auch noch loswerden. Die Schule prüft weitere Schritte. Ein teurer Ausflug in den australischen Dschungel.

Fullscreen

Das erwartet uns im Dschungelcamp 2017:

Menderes Bagci muss seine Dschungelkrone bald abgeben: Am 28. Januar 2017 wird ein neuer Dschungelkönig bei "Ich bin ein Star Holt mich hier raus!" gekürt. Der verantwortliche Sender RTL hat die TV-Termine für das Dschungelcamp 2017 herausgegeben.

Sendetermine Dschungelcamp 2017

Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" startet am 13. Januar 2017 um 21.15 Uhr. Wie gewohnt werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Zuschauer am Freitagabend live aus dem Dschungel begrüßen, wo die neuen Dschungelcamp Bewohner bereits am Vortag eingezogen sind.

Wochentags wird die Show dann um 22.15 Uhr ausgestrahlt werden - ebenfalls live. Das große Dschungelcamp-Finale findet am Samstagabend, dem 28. Januar statt. Dann wird der oder die Nachfolgerin von Menderes Bagci gekürt. Am Sonntagabend gibt es um 20.15 Uhr "Das große Wiedersehen“ live aus dem Baumhaus mit allen Bewohnern.

Die Dschungelcamp-Termine im Überblick:

Freitag, 13. Januar 2017: Start des Dschungelcamps mit dem Einzug aller Kandidaten

Samstag, 14. Januar bis Freitag, 27. Januar: RTL sendet täglich ab 22.15 Uhr mindestens eine Stunde lang live aus dem Dschungel

Samstag, 28. Januar: Das große "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Finale

Sonntag, 29. Januar: "Das große Wiedersehen" live aus dem Baumhaus

Die Teilnehmer bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"

RTL schweigt bislang zu den Teilnehmern von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" (Ibes) 2017. Doch die "Bild"-Zeitung, die in Sachen Ibes stets gut unterrichtet ist und mit dem Kölner Sender zusammenarbeitet, hat bereits einige Kandidaten in Umlauf gebracht. Demnach dürfen wir uns auf folgende prominente Dschungelcamp-Bewohner freuen.

Die voraussichtlichen Dschungelcamp-Teilnehmer 2017:

Fullscreen

1. Gina Lisa Lohfink. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten machte in diesem Jahr Schlagzeilen mit einem Prozess, bei dem sie sich gegen den Vorwurf der falschen Verdächtigung wehrte. Sie bezichtigte zwei Männer, sie vergewaltigt zu haben. Lohfink wurde schuldig gesprochen, legte gegen das Urteil aber Einspruch ein. Ihre Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im kommenden Jahr gilt als so gut wie sicher. Das Model soll dafür eine sechsstellige Gage bekommen. Das ist auch nötig, denn sie muss die Prozesskosten aus eigener Tasche bezahlen.

2. Thomas Häßler. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler ist ein Held der Beckenbauer-Mannschaft von 1990. Zusammen mit Teamkollegen wie Rudi Völler und Andi Brehme wurde er in Rom Weltmeister. 1996 wurde er unter Berti Vogts zudem Europameister. Als Trainer verlief Häßlers Werdegang nicht ganz so erfolgreich. Nach zahlreichen Jahren im Trainerstab des 1. FC Köln arbeitet er inzwischen für den Bezirksliga-Verein Club Italia 80 in Berlin. Er könnte der Sport-Kandidat im Dschungelcamp 2017 sein und damit Thorsten Legat beerben. Kasalla!

3. Sarah Joelle Jahnel. Die Sängerin nahm bereits zwei Mal an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil und war ein Liebling von Dieter Bohlen. Schlagzeilen machte sie in diesem Jahr mit ihrer angeblichen Affäre mit Oliver Pocher, was ihr den Namen "Pocher-Luder" eintrug. Der Comedian bestreitet die Liaison. Außerdem nahm Sarah Joelle Jahnel an der Nackedei-Show "Adam sucht Eva" teil - ihr Sprungbrett ins Dschungelcamp 2017.

4. Marc Terenzi. Der Ex-Mann von Sarah Connor nahm 2012 an der Tanzshow "Let's Dance" teil und war sechs Jahre lang im Europa-Park in Rust in einer Tanz-Revue zu sehen. Inzwischen verdient der 38-Jährige als Stripper bei der Gruppe "The Sixx Paxx“ sein Geld. Im Dschungel kann Marc Terenzi einem Millionenpublikum seinen gestählten Körper präsentieren. Ob jeder das sehen will? Abwarten!

5. "Honey" Alexander Keen. Bekannt wurde er in diesem Jahr durch "Germany's next Topmodel". Keen nervte als Freund von GNTM-Siegerin Kim Hnizdo, die sich noch während der Show von ihm trennte. Die Rolle als Ekelpaket wird er wohl auch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" übernehmen - wenn auch als sehr gut aussehendes Ekelpaket.

6. Jens Büchner. Jens wer? Fleißigen "Goodbye Deutschland - die Auswanderer"-Zuschauern ist Jens Büchner ein Begriff. Die Kamera begleitete den inzwischen 47-Jährigen mehrfach bei seinem mehr oder weniger erfolgreichen Versuch, nach Mallorca auszuwandern und sich eine neue Existenz aufzubauen. Der Reality-Doku-Star singt inzwischen auch und bestreitet seinen Lebensunterhalt durch Auftritte am Ballermann.

7. Fräulein Menke. Die Neue Deutsche Welle schwappt in den Dschungel: Fräulein Menke darf sich in Australien auf die Suche nach hohen Bergen machen. Ob sie im Dschungel-Tümpel im "Treetboot in Seenot" gerät?

8. Hanka Rackwitz. Noch eine Doku-Soap-Darstellerin, deren Name viele "Dschungelcamp"-Zuschauer noch nicht gehört haben dürften. Rackwitz ist Immobilienmaklerin und vermittelt in der Vox-Show "Mieten, kaufen, wohnen" Wohnraum. Bekannt ist Rackwitz vor allem für ihre Spleens: So hat sie einen Kontaminationszwang und gibt niemandem die Hand. Auf der Dschungeltoilette könnte das lustig werden.

9. Florian Wess. Laut "Bunte" ist er der beste Freund von Gina-Lisa Lohfink. Auch im Dschungelcamp darf der It-Boy nicht fehlen. Der Ex-Verlobte von Helmut Berger ist als Ziehsohn von den "Botox-Boys" bekannt geworden. Sein Vater ist Arnold Wess, sein Onkel Oskar Wess, die beide zahlreiche Schönheitsoperationen an sich durchführen ließen. Auch Florian hat das ein oder andere machen lassen. Wie sich der Schönling im Dschungel bei Kakerlaken und Maden macht, werden die Zuschauer bald prüfen dürfen.

10. Nastassja Kinski. Die Schauspielerin und Tochter von Klaus Kinski wurde 1977 mit dem "Tatort" bekannt. In "Reifezeugnis" spielte sie die Schülerin, die sich in ihren Lehrer verliebt. Später hat sie in zahlreichen Hollywood-Filmen mitgewirkt und drehte unter anderem mit Roman Polanski und Wim Wenders. Was Kinski im Dschungelcamp will? Vielleicht Skandal-Geschichten über ihren Vater auspacken. Zu erzählen hätte sie am Lagerfeuer wohl einiges.

Gibt es sonst noch mögliche Dschungelcamp-Kandidaten 2017?

Ja, weitere zahlreiche Namen werden gehandelt, bestätigt ist jedoch niemand. Auch Maria Yotta, die Ex-Freundin von Bastian Yotta, Janina Youssefian und Edona James sollen ihr Interesse an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekundet haben. Vielleicht gibt es auch eine große Überraschungskandidatin: Sarah Lombardi. Sollte RTL die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi verpflichtet haben, wäre das eine kleine Sensation.

Fullscreen

Sarah Lombardi machte in den vergangenen Wochen mit einer via Facebook öffentlich ausgetragenen Trennungsschlacht mit ihrem Mann Pietro Lombardi Schlagzeilen. Beide hatten sich bei "DSDS" kennengelernt und galten als Fernsehtraumpaar. Inzwischen sind sie voneinander getrennt. Ihre Teilnahme würde RTL sicher hohe Einschaltquoten garantieren.



Die Moderatoren Sonja Zielow und Daniel Hartwich bleiben



Wie in den vergangenen Jahren werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Zuschauer allmorgendlich (Ortszeit) live mit dem Schrei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" begrüßen. Daniel Hartwich hat sich nach dem Tod von Dirk Bach als Partner von Sonja Zietlow etabliert. Ihre bissigen Kommentare über die Dschungelcamp-Teilnehmer werden von den Zuschauern goutiert.

Was ist mit Doctor Bob?

Auch Doctor Bob wird in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen sein. Der gebürtige Engländer, der eigentlich Bob McCarron heißt, ist in Wirklichkeit weder Doktor noch Arzt, sondern lediglich Rettungssanitäter. Im Dschungelcamp begrüßt er die Teilnehmer zu den Dschungelprüfungen und genießt Kultstatus.

Das Dschungelcamp zieht nicht nach Südamerika oder Südafrika

Gerüchte, der Mietvertrag für das Dschungelcamp in Australien laufe aus und der Eigentümer wolle nicht verlängern, haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Es waren bereits Ersatzorte in Brasilien oder Südafrika genannt worden, doch auch das Dschungelcamp 2017 findet an altbewährter Stelle in der Nähe von Dungay im Bundesstaat New South Wales in Australien statt.

Neuheiten im Dschungelcamp 2017

Auch 2017 werden auf die Dschungelcamper zahlreiche Dschungelprüfungen zukommen. Als gesetzt gelten eine Ekel-Essens-Prüfung mit Känguruanus und Fischaugen, eine Spiel-Prüfung am Wasser und eine Kakerlaken-Prüfung. Darüber hinaus haben sich die Macher ein paar neue Prüfungen ausgedacht. In der britischen Variante von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" legten die TV-Produzenten beim Ekelfaktor noch eins drauf. Ganze, rohe Fische und Truthahn-Hoden standen auf dem Speiseplan der Promis. Die Dschungelküche wird bestimmt auch für die deutschen Promis neue Schmankerl bereithalten.

Sex-Höhle bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"

Ebenfalls neu ist eine sogenannte Sex-Höhle. Darin können sich Liebespaare ungestört zurückziehen. Ungestört? Naja, nicht ganz. Eine Kamera wird auch in der dunkelsten Ecke das Geschehen verfolgen. Rumble in the jungle.