Wer hat das Zeug zum Dschungelkönig?

Zwölf neue Bewohner für den Dschungel: Am Mittwochabend um 23 Uhr deutscher Zeit (Donnerstagmorgen in Australien) zogen die Kandidaten der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ins Dschungelcamp ein. Zu sehen bekommen die Fernsehzuschauer das am Freitagabend um 21.15 Uhr auf RTL, wenn die Moderatorn Sonja Zietlow und Daniel Hartwich live aus dem Baumhaus senden.

Schon vor ihrem Einzug haben Teilnehmer wie Florian Wess und Thomas Häßler klar gemacht, dass sie ins Dschungelcamp gehen, um mit der Krone zurück nach Deutschland zu reisen. Doch wird ihnen das auch gelingen? Nicht nur Wagemut und körperliche und mentale Stärke sind gefragt, sondern auch Teamgeist und Empathie. Wer Chancen auf die Dschungelkrone 2017 hat und wer nicht, klärt der Check.