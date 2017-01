Terenzi hat den Kanal voll - und Icke fliegt raus

Verlierer des Tages:

Tja, was soll man sagen? Florian stellt sich zumindest noch der tiefenpsychologischen Auseinandersetzung mit Hanka, Marc holt die Sterne rein und zwar alle, bleibt Icke. Wobei - Verlierer gibt es so kurz vor Schluss eh nicht mehr. Wer sich soweit durchgesessen hat, zählt ja schon so ein bisschen zu den Gewinnern. Aber mit so wenig so weit zu kommen - schon ein wenig dreist, Herr Häßler.

Held des Tages:

Bei den verbliebenen vier Lageristen von Helden zu sprechen, fällt ebenfalls zunehmend schwer. Kein König der Herzen in Sicht, keine Lady Di des Dschungels, die Krönung in diesem Jahr wird eine Vernunftentscheidung. Trifft es tatsächlich Hanka? Die hatte ihre Schrullen zumindest ein bisschen im Griff, wurde so zur Heldin der Hygiene: "Kinder, als Vorwarnung: Thomas, Florian, ich bin heute noch leicht im Modus. Ab morgen bin ich wieder die Alte, aber ich bin mir nicht sicher, ob euch das freut."

Dschungelprüfung des Tages:

Bei strömendem Regen empfingen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich Herrn Terenzi zur Dschungelprüfung, die diesmal den Namen "Kanalverkehr" trug. Der Sänger musste in einen Kanal hinabklettern und in insgesamt sechs Abschnitten acht halbe, festgeknotete Sterne finden. "Was wäre das Schlimmste, was dir da unten passieren könnte?", fragte Daniel. "Buchstabieren deutsch", scherzte Marc. Für die Verpflegungssituation in der Tat von Vorteil, dass es sich hier nicht um einen Deutsch-Test handelte, sondern lediglich allerlei Getier da unten kreuchte und fleuchte. Terenzi zog durch - und holte alle Sterne.

Zitat des Tages:

Angesichts des Frauenschwunds im Lager konnte Frau Rackwitz es kaum fassen, jetzt und hier die letzte Mohikanerin zu sein: "Oje! Ich glaube es nicht! Ich bin die letzte Frau im Camp… Thanks God! Jetzt mal ohne Kommentare: Hättet ihr gedacht, dass ich von den tollen Frauen, die da drin waren, die bin, die bleibt?" Marc, der tiefenentspannte US-Boy, hat natürlich schon ganz andere Sachen zu sehen und antwortet kurz und trocken: "100 %."

Abgang des Tages:

Hanka vielleicht, Icke vielleicht - am Ende traf es Thomas Häßler. Lange genug hatte Icke es ausgesessen, jetzt ist das Thema Dschungelkönig durch. Die Jungs vom Club Italia werden sich freuen. Der Coach ist wieder frei.