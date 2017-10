Nur noch wenige Monate, dann startet das Dschungelcamp 2018! Schon jetzt sickerten Informationen über die ersten Kandidaten durch. Unter ihnen ist auch der frühere DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni, 22. Und Ex-Castingshow-Teilnehmer haben ja bekanntlich gute Chancen auf die Dschungelkrone. So holte sich in der dritten Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Sänger Ross Antony, 43, den Sieg. 2013 schaffte es Joey Heindle, 24, und 2016 Dauer-DSDS-Kandidat Menderes Bagci, 32. Wer sich im kommenden Jahr durch den Dschungel schlagen will: Lesen Sie hier alles über Kandidaten, Prüfungen und Dschungel-Zoff der 12. Staffel.

+++ Ex-"Bachelor"-Kandidatin zieht in den Dschungel +++



Sie wäre nicht die erste Ex-"Bachelor"-Kandidatin, die in den Dschungel zieht: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Kattia Vides, 29, im Gespräch für die neue Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die gebürtige Kolumbianerin verdrehte in der letzten Ausgabe der Dating-Show dem "Bachelor" Sebastian Pannek den Kopf. Für die anderen Kandidatinnen galt die rassige Latina mit ihren sexy Kurven und ihrem durchtrainierten Körper als harte Konkurrenz, die mit ihrer offensiven Art nur wenig Sympathiepunkte sammeln konnte. In der Dating-Show reichte es nur für den vierten Platz. Mal sehen, wie weit sie es im Dschungel schafft. Mit Melanie Müller war es 2014 schon einmal einer ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin gelungen, sich die Dschungelkrone zu holen. Angelina Heger ("Bachelor"-Finalistin 2014) hatte im Jahr darauf weniger Glück: Sie musste das Camp als Erste verlassen.

Feierabend Zeit 🤗 #work #newhair #instashoot #frankfurt #goodvibes #latina #kattiavides Ein Beitrag geteilt von KATTIA VIDES (@kattiavides) am 14. Sep 2017 um 10:34 Uhr





+++ DSDS-Zweiter, GNTM-Kandidatin und Erotik-Model als Dschungelcamp-Teilnehmer +++

Langsam füllt sich das Dschungelcamp. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen drei weitere Kandidaten für die 12. Staffel feststehen. Mit dabei sind angeblich Sänger Daniele Negroni, der im DSDS-Finale 2012 den zweiten Platz belegte, und Model Giuliana Farfalla. Die 21-Jährige war eine von zwei Transgender-Kandidatinnen in der 12. Staffel "Germany's Next Topmodel".

Fullscreen

Als dritter Neuzugang im Dschungel wird Tatjana Gsell gehandelt. Das 46-jährige Erotik-Model ist vor allem durch ihre Ehe mit dem 45 Jahre älteren Schönheitschirurgen Franz Gsell bekannt, der 2003 an den Folgen eines Überfalls verstarb. Gsell und ihr Mann sollen den Überfall gemeinsam mit einer Bande von Autoschiebern inszeniert haben, um die Versicherung zu betrügen. Es kam zum Prozess und Gsell wurde zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt. 2008 landete die 46-Jährige erneut vor Gericht, weil sie unter Einfluss von Alkohol und Kokain zwei Unfälle verursacht hatte. Klingt ganz danach, als hätte Tatjana Gsell am australischen Lagerfeuer jede Menge zu erzählen.

Fullscreen

+++ Bachelorette-Gewinner David Friedrich will in den Dschungel +++

Fullscreen

Nach der Bachelorette ist vor dem Dschungel: Schlagzeuger David Friedrich bekundet öffentlich sein Interesse an einer Teilnahme beim Dschungelcamp. "Da hätte ich Mega-Bock drauf, das wäre ziemlich witzig. Ich wäre auf jeden Fall dabei", sagte der 27-Jährige dem Online-Portal "Très Click". Zeit genug hätte der Duisburger. Immerhin ging seine Beziehung mit Bachelorette Jessica Paszka gerade erst in die Brüche.

+++ Erste Kandidatin fürs Dschungelcamp 2018 steht offenbar fest +++

Fullscreen

Jenny Frankhauser ist die Halbschwester von Reality-Darstellerin Daniela Katzenberger. Sie soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung eine der zwölf Kandidaten der 12. Staffel des Dschungelcamps sein, die im Januar 2018 startet. Frankhauser wäre die erste Prominente, deren Name bekannt würde. Mit ihrer Teilnahme würde Frankhauser in die Fußstapfen ihrer Mutter, Iris Klein, treten. Die nahm 2013 an der siebten Staffel der TV-Show teil.

Frankhauser versucht seit Jahren aus dem Schatten ihrer Halbschwester zu treten. Sie hatte immer wieder Auftritte in deren TV-Shows und versuchte sich an einer Karriere als Schlagersängerin, bislang aber mit bescheidenem Erfolg.

Streit mit Daniela Katzenberger

Zuletzt produzierte sie Schlagzeilen, weil sie sich angeblich mit ihrer prominenten Halbschwester verkracht haben soll. Grund für den öffentlich ausgetragenen Streit soll sein, dass Katzenberger nicht an der Beerdigung von Frankhausers Vater teilgenommen habe.